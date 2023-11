Graham Hansen med storspill og fire assist da Barcelona vant 5-0 i CL-åpningen

Ingrid Syrstad Engen startet på stopperplass og Graham Hansen som vanlig på høyre kant da tittelforsvareren innledet den nye CL-sesongen hjemme på Estadi Johan Cruyff.

Graham Hansen la opp til ledermålet og de tre siste målene.

Begge de norske var involvert i ledermålet etter et kvarter, men det var Graham Hansens raid over 40 meter som bane vei for Alexia Putellas' scoring. Den norske landslagsstjernen satte fart fra kanten, mot et ryggende forsvar. Skuddet hennes ble blokkert av Andreia Faria, men spratt rett på hodet til Alexia, som nikket inn.

Offsidemål

Alexia ble kreditert også 2-0-målet i det 39. minutt, men det burdet blitt annullert fordi hun var offside i forspillet. Hun sto for langt inne da Mapi Leon slo et innlegg. Det ble headet forbi keeper av Esmee Brugts, og Alexia satte tåen på ballen fra mållinjen. Rett bak henne sto Ingrid Syrstad Engen, som ville scoret om ikke Alexia hadde gjort det.

En annen Ballon d'Or-vinner, Aitana Bonmatí, gjorde 3-0-målet rett før pause. Hun spilte ut til Graham Hansen og fikk ballen i retur før hun vendte av en motspiller og skjøt i hjørnet.

I det 52. minutt raidet Graham Hansen igjen før hun serverte Bonmati pasningen til 4-0-målet.

Vakkert mål

Ni minutter senere førte Graham Hansens innlegg til kveldens vakreste mål, da innbytter Asisat Oshoala på akrobatisk vis brassesparket ballen i mål mellom to forsvarere.

Den norske stjernen ble byttet ut i det 78. minutt etter en strålende prestasjon. Engen spilte hele kampen og kunne også si seg meget godt tilfreds med egen prestasjon.

Barcelona fikk en god start i en gruppe der laget er kjempefavoritt. Eintracht Frankfurt har også tre poeng etter åpningsrunden, takket være 2-1-seier borte over svenske Rosengård.

