Emma Hayes ansatt som USAs landslagssjef – får rekordlønn

47-åringen avslørte tidligere i måneden at hun vil forlate Chelsea ved sesongslutt, etter å ha ført klubben til en rekke titler. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at USA ville bli neste stopp, men nå er det offisielt.

– Det er en stor ære å få sjansen til å trene det mest utrolige laget i fotballhistorien, sier Hayes i en uttalelse gjennom USAs fotballforbund.

Detaljene i kontrakten er ikke offentliggjort, men forbundet skriver at hun blir den høyest lønnede trener av et kvinnelag i fotball.

ESPN melder med henvisning til en sentralt plassert kilde at Hayes har fått en kontrakt som gjelder til 2027 og at hun vil tjene omtrent like mye som mennenes landslagssjef Gregg Berhalter. Han har en årslønn på 1,6 millioner dollar.

Hayes fullfører sesongen med Chelsea, der hun er sjefen til Guro Reiten og Maren Mjelde. Hun tiltrer i USA-jobben to måneder før Paris-OL, der det amerikanske laget vil prøve å gjenerobre tronen.

USA har fire OL-gull og like mange VM-gull, men forrige tittel kom i 2019. Siden har laget feilet både i OL og VM. I sommer røk USA ut av VM i åttedelsfinalen, tidligere enn noen gang før, og laget var et portugisisk stolpeskudd fra å forlise allerede i gruppespillet.

Vlatko Andonovski trakk seg fra jobben rett etter VM-exiten. Twila Kilgore har hatt ansvaret siden og beholder det inntil Hayes overtar.

(©NTB)