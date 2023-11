Skadesmell for Norge: Ødegaard og Sørloth ute av landslagstroppen

Det kom fram da landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen mandag.

– Begge to er ute, og med Martin har vi egentlig visst ganske lenge at han ikke ville komme, sa Solbakken.

Han pekte på koordineringen med Arsenal som årsak til at forfallet ikke ble meddelt tidligere.

– Nå er han satt i 14 dagers opptrening knyttet til skaden han har. Vi håper han slutter seg til laget og ser kampen mot Færøyene, sa Solbakken videre.

Ødegaard har slitt med hoften den siste tiden og gått glipp av flere Arsenal-oppgjør. Det er første gang at landslagskapteinen blir utilgjengelig for spill under Solbakken.

Ingen nye inn

Det ble tatt høyde for et Ødegaard-forfall da uttaket ble gjort, og derfor hentes det ikke inn en erstatter. Slik blir det også i Sørloths tilfelle.

Sørloth måtte ut med lårtrøbbel før pause i Villarreals 1-3-tap borte mot Atlético Madrid søndag kveld. Han fikk problemer etter et løp og skar grimaser umiddelbart. Deretter satte trønderen seg ned og var tydelig oppgitt.

Solbakken svarte slik på spørsmål om hvorfor Eliteseriens klare toppscorer Amahl Pellegrino ikke blir kalt inn nå som Sørloth er ute av troppen:

– Det er ren konkurranse om hvem vi tror kan bidra mest for Norge på kort og lang sikt.

Små sjanser

Fra før har vingtalentet Antonio Nusa, Osame Sahraoui og keeper Ørjan Håskjold Nyland trukket seg fra novembersamlingen på grunn av skader. De ble erstattet av Aron Dønnum, Mohamed Elyounoussi og Viljar Myhra.

Norge spiller landskamp hjemme mot Færøyene torsdag. Tre dager senere venter Skottland borte til siste oppgjør i den ordinære EM-kvalifiseringen.

Der er Solbakkens lag allerede slått ut, men Norge har likevel fortsatt en liten teoretisk sjanse til å kvalifisere seg til neste sommers sluttspill i Tyskland. Norge er avhengig av hjelp fra andre lag for å kunne få en ekstramulighet via et omspill i nasjonsligaen.