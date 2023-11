Tromsø på bronseplass med to runder igjen etter borteseier mot Odd: – Solid

Tromsø har prestert over all forventning denne sesongen og er med i medaljestriden med to runder igjen. Klubben er ett poeng bak Brann på andreplassen og to poeng foran firer Viking.

– Vi var nervøse før kampen og kanskje litt underveis, og så er det mye glede etterpå. Det var en solid gjennomført kamp, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til TV 2.

El Hadji Diouf var sentral i oppgjøret søndag og satte inn 1-0-målet via stolpen like før tolv spilte minutter.

Varierende form

Samme mann var tilrettelegger til 2-0 ved halvspilt andreomgang. Vingen fant Vegard Erlien med et strålende innlegg, og spissen kunne enkelt sette inn kampens andre.

– Forrige seier her var vel i 2007, så det er ikke tvil om at den smakte ekstra godt for hele klubben, sa Erlien.

Mikael Norø Ingebrigtsen reduserte kvarteret før slutt etter strålende angrepsspill, men det endte med Tromsø-seier søndag.

Tromsø har levert varierende resultater den siste tiden, med blant annet 1-2-tap for tabelljumbo Aalesund og 4-1-seier mot Molde i løpet av sine fire siste. Forrige runde røk de 0-1 for Strømsgodset.

[ HamKam slo Strømsgodset på bortebane og forblir i Eliteserien i 2024 ]

– Surt

Odd har også vist varierende form mot slutten av årets sesong. Laget sto med 2-2-1 i statistikk på sine siste fem før runden. Det holder til en 10.-plass.

– Vi gjør mye bra, men scorer for lite. Kort oppsummert. Det er litt surt at vi ikke får med oss noe fra dette oppgjøret, for jeg føler vi var det førende laget, sa Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen til TV 2.

Tromsø møter Haugesund (h) og Vålerenga (b) i sine to resterende kamper av sesongen. Odd reiser på sin side til Lillestrøm neste runde, før de tar imot Aalesund i siste runde 3. desember.

[ Vålerenga og Stabæk spilte uavgjort i tam nedrykksduell: – Vi har ikke gitt opp ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 28

Odd – Tromsø 1-2 (0-1)

Skagerak Arena, 3894 tilskuere.

Mål: 0-1 El Hadji Diouf (12), 0-2 Vegard Erlien (68), 1-2 Mikael Ingebrigtsen (77).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Gult kort: El Hadji Diouf, Tromsø.

Odd (3-4-2-1): Per Kristian Bråtveit – Leon Hien (Diogo Tomas fra 88.), Solomon Owusu, Steffen Hagen – Espen Ruud, Filip Rønningen Jørgensen, Leonard Owusu, Josef Baccay – Dennis Gjengaar (Mikael Ingebrigtsen fra 68.), Tobias Svendsen – Faniel Tewelde (Ole Erik Midtskogen fra 73.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché, Anders Jenssen – Niklas Vesterlund, El Hadji Diouf (Yaw Paintsil fra 84.) – Sakarias Opsahl (Jens Hjertø-Dahl fra 84.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Vegard Erlien (Dadi Dodou Gaye fra 90.), Lasse Nordås (Runar Norheim fra 73.).

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Aalesund 1-0 (1-0), Odd – Tromsø 1-2 (0-1), Sandefjord – Rosenborg 3-2 (3-0), Strømsgodset – HamKam 0-1 (0-0), Viking – Sarpsborg 2-1 (0-1), Vålerenga – Stabæk 0-0.

---