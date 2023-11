Palmer utlignet Haaland-dobbel på overtid i spinnvill 4-4-thriller

Den spanske midtbanestjernen Rodri kunne blitt helten for City med en scoring da det gjensto fire minutter igjen av ordinær tid. Kampen hadde likevel en siste vending da tidligere City-spiller Cole Palmer banket inn et straffespark fire minutter på overtid.

City står med 28 poeng på de tolv første ligakampene og leder med ett poeng ned til toer Liverpool.

Chelsea tok poeng i sin andre strake ligakamp og ligger på 10.-plass med 16 poeng.

Haaland åpnet målshowet da han scoret på straffespark etter 25 minutter spill. Det var Chelsea-backen Marc Cucurella som lagde straffesparket da han dro ned Haaland i feltet.

Thiago Silva headet inn utligningen noen minutter senere på et hjørnespark. Chelsea hadde ikke scoret mot Manchester City i de foregående seks kampene i alle turneringer. Deretter snudde Raheem Sterling oppgjøret mot sine gamle lagkamerater noen minutter senere.

Manuel Akanji sørget imidlertid for at lagene gikk til pause med 2-2.

Snart målrekord

To minutter etter hvilen skled Haaland inn ledelse til gjestene. Det var hans 49. mål i Premier League på 47 kamper. Dermed mangler han kun et mål for å bli den raskeste spilleren til å bikke 50 PL-mål.

Rekordholderen er Andy Cole som trengte 65 kamper.

Nicolas Jackson fant veien til nettmaskene i sin andre kamp på rad da Chelsea utlignet til 3-3. Spissen fra Senegal scoret tre mål mot byrival Tottenham i forrige runde.

Stoppet seiersrekke

Kovacic prøvde seg på et skudd fra distanse med fire minutter igjen. Avslutningen ble blokkert og havnet hos Rodri. Spanjolens skudd gikk via Silva og i mål.

Palmer sørget imidlertid for at lagene delte poengene da han scoret på straffespark mot barndomsklubben på overtid.

Manchester City hadde vunnet de siste seks møtene mot Chelsea i alle turneringer.

Chelsea møter Newcastle på bortebane i neste runde, mens Manchester City tar imot ligatoer Liverpool.

