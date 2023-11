Israel tapte utsatt kvalikkamp – svekket Norges EM-sjanse

Israelerne må bli blant de to beste i sin kvalifiseringspulje dersom Norge skal kunne få en ekstrasjanse til å løse EM-billett gjennom et omspill i nasjonsligaen neste år.

Den muligheten svekket seg med Israels tap i Pristina. Kampen var en av to som i oktober ble utsatt på grunn av krigen i Midtøsten. Det israelske laget må derfor gjennom fire kvalikoppgjør på ti dager.

Etter sju runder ligger Israel på tredjeplass med elleve poeng. Romania topper med 16 poeng fra åtte kamper, mens Sveits har 15 med én kamp mindre spilt.

Norge trenger at Israel går direkte til EM uten at det skjer på bekostning av Sveits. Ståle Solbakkens landslag ble forrige måned slått ut i den ordinære kvalifiseringen etter hjemmetapet for Spania.

Onsdag spiller israelerne mot Sveits. Den kampen er lagt til ungarske Felcsút på grunn av sikkerhetssituasjonen i Israel. Tre dager senere kommer Romania til samme arena. Til slutt venter Andorra borte 21. november.

Milot Rashica ble Kosovos matchvinner få minutter før pause søndag. På overtid ble Israel redusert til ti mann som følge av Roy Revivos utvisning (to gule kort).

