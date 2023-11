Bånn gass fra Berisha i Moldes storseier mot LSK: – Deilig

Molde sto med fire serietap på rad før det ubetydelige møtet med Lillestrøm. Det handlet om en kamp der ingen av dem kunne blande seg inn i noe som helst, plassert som de var som nummer fem og seks.

MFK spiller mange kamper for tiden, og det gjorde at Magnus Wolff Eikrem og Fredrik Gulbrandsen fikk hvile fra start.

Inn kom Veton Berisha og Eric Kitolano, og den duoen mente alvor.

Selvmål

Det tok bare i underkant av fire minutter før hjemmelaget tok ledelsen ved den tidligere Molde-spilleren Ruben Gabrielsen. En corner endte med at Lillestrøms rutinerte midtstopper headet ballen elegant i eget nett.

2-0-scoringen kom etter en nydelig kontring. Eric Kitolano raidet på høyrekanten, så opp og fant en umarkert Veton Berisha foran mål. Rogalendingen fikk en enkel oppgave med å bredside ballen i mål fra kort hold.

Kitolano var også nest sist på ballen da det ble 3-0 i det 23. minutt, og igjen var det Berisha som scoret kontant. Berisha har hatt en tung sesong for Molde etter overgangen fra svensk fotball, og dette var hans femte scoring i Eliteserien i år. Spissen har bare fått starte i 13 kamper og kommet inn noen til.

– Det er alltid kjekt å score mål, og jeg synes jeg gjør en bra prestasjon i dag. Det er deilig å kjenne at kroppen holder, sa Berisha til TV 2 etter kampslutt.

Han hadde også en kanonavslutning i stolpen og en annen gedigen mulighet som ikke ga uttelling på tampen av 1. omgang.

Tammere

Etter pause skjedde det mindre. Tempoet sank, og sjansene uteble. Thomas Lehne Olsen fikk sin redusering annullert for offside, mens Berishas tredje scoring ble annullert for offside etter VAR-sjekk.

Den hadde nesten fortjent en bedre skjebne for 29-åringen etter all motgangen. Like etterpå ble Berisha byttet ut med Niklas Ødegård.

Eirik Hestad styrte inn 4-0 med hodet helt på tampen.

– Det er utrolig viktig at vi fikk denne selvtilliten inn mot slutten av sesongen med Europa-spill og cupfinalen, sa Berisha om det som venter Molde.

Klubben avslutter seriesesongen med kamper mot Sarpsborg og HamKam. Lillestrøm skal opp mot Odd og Sandefjord.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 28

Molde – Lillestrøm 4-0 (3-0)

Aker stadion

Mål: 1-0 Ruben Gabrielsen (selvmål 4), 2-0 Veton Berisha (11), 3-0 Berisha (23), 4-0 Eirik Hestad (88).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Henrik Skogvold, Lillestrøm.

Molde (3-2-3-2): Oliver Petersen – Eirik Haugan, Casper Øyvann, Martin Ellingsen – Kristian Eriksen, Anders Hagelskjær – Eirik Hestad, Markus Kaasa, Magnus Grødem (Gustav Nyheim fra 82.) – Veton Berisha (Niklas Ødegård fra 72.), Eric Kitolano (Fredrik Gulbrandsen fra 64.).

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås (Sam Rogers fra 75.), Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth – Eskil Edh, Kristoffer Tønnessen (Lars Ranger fra 83.) – Marius Lundemo (Vetle Skjærvik fra 75.), Vebjørn Hoff, Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen (El Schaddai Furaha fra 85.), Mathis Bolly (Henrik Skogvold fra 45.).

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Aalesund 1-0, Odd – Tromsø 1-2, Sandefjord – Rosenborg 3-2, Strømsgodset – HamKam 0-1, Viking – Sarpsborg 2-1, Senere kampstart: Molde – Lillestrøm. Spilt lørdag: Haugesund – Brann 0-2.

---