Tottenham-fiasko borte mot Wolves som snudde kampen på overtid

Dermed tar ikke London-klubben tilbake tabelltoppen fra Manchester City. Blåtrøyene ligger ett poeng foran London-klubben med én kamp mindre spilt.

Tottenham fikk imidlertid en drømmestart på kampen da Brennan Johnson sendte gjestene i ledelsen etter bare drøyt to minutter. Scoringen kom etter ett innlegg fra Pedro Porro.

Wolves kjempet hardt for en utligning, og ett minutt på overtid fikk endelig Pablo Sarabia hull på byllen for vertene. Wolves var heller ikke ferdig der, for seks minutter senere sikret Mario Lemina seieren til vertene.

Tottenham har hatt en fantastisk start på sesongen og sto uten tap før London-derbyet hjemme mot Chelsea forrige uke.

Der gikk riktignok alt galt da de endte med to røde kort, skader på James Maddison og Micky van de Ven og 1-4-tap for byrivalen.

Fredag ble Tottenham-sjef Ange Postecoglou kåret til månedens trener for tredje gang på rad. Det er aldri skjedd før.

Neste runde kommer Aston Villa på besøk, før det er duket for toppkamp borte mot City 3. desember.

