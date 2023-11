Solanke ble tomålsscorer da Newcastle gikk på bortesmell

Med det tok sørkystlaget en viktig seier i bunnstriden i ligaen. De har tre poeng ned til Luton på nedrykksplass.

Newcastle kjemper om en topplassering i PL og hadde ikke tapt på sju kamper før borteduellen lørdag.

Det første målet kom etter en times spill. Bournemouth var noe heldig da ballen spratt deres vei og inn i Newcastles 16-meter. Der var Solanke først og hamret den i nettet.

Et snaut kvarter etterpå satte samme mann ballen i mål på retur etter et hjørnespark. Det var Solankes sjette ligascoring hittil denne sesongen, noe som er like mange som han scoret hele forrige sesong.

Newcastles skadeliste har blitt lengre og lengre den siste tiden, og lørdag måtte flere spillere ta telling. Newcastle kjemper på flere fronter denne høsten, og de er i en tøff pulje i mesterligaen.

Laget ligger på sjuendeplass etter tolv kamper. Neste runde venter Chelsea.

[ Lindelöf ble United-helt mot bunnlaget Luton ]