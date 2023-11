Lindelöf ble United-helt mot bunnlaget Luton

Victor Lindelöf hamret inn vinnermålet etter en snau time. Svensken scoret på en tilfeldig Luton-klarering inne i boksen.

United fikk betalt for å ha med mange spillere og holde trykket oppe i etterkant av en corner. Resten av kampen ble av det kontrollerende slaget.

Manchester United har i høst vunnet sju av elleve Premier League-kamper. Samtlige seirer har vært med ett måls margin. Klubben har fått mye kritikk for svakt spill og manglende resultater, men Erik ten Hags menn er likevel bare seks poeng bak tabelltoppen før helgens resterende oppgjør.

Lørdagens resultat kom få dager etter det høydramatiske 3-4-tapet for FC København i Champions League. Seieren var Uniteds første etter to strake nederlag hjemme på Old Trafford.

Rasmus Højlund kunne gitt vertene en mer behagelig ettermiddag, men dansken bommet på en svær sjanse etter ti minutter. Spisskjøpet er fortsatt målløs i PL etter 650 minutter spill, men står allerede med fem fulltreffere i europacupen.

I sluttfasen ble Højlund raskt byttet ut da han satt nede med smerter. Manchester United-fansen krysser fingrene for at det ikke er nok en skade som har rammet klubben.

Før pause måtte en annen danske tas av. Christian Eriksen holdt seg til innsiden av venstrekneet og fikk medisinsk tilsyn.

Uniteds neste oppgave er borte mot Everton 26. november. Luton ligger like over nedrykksstreken med seks poeng, og i neste kamp skal de opp mot Crystal Palace.

