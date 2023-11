Dønnum og Moi tilbake på landslaget etter forfall fra Nusa og Sahraoui

Inn som erstattere kommer Aron Dønnum (Toulouse), Mohamed Elyounoussi (FC København) og Viljar Myhra (Strømsgodset).

– Vi visste at Ørjan var usikker da vi tok ut troppen, og nå viser det seg at han trenger mer tid før han er klar for spill, sier landslagstrener Ståle Solbakken til fotball.no om Sevilla-keeperen.

Det har ligget i kortene at også Brugges Nusa måtte melde forfall.

– Antonio sliter med den samme skaden han har hatt før og er dermed uaktuell for denne samlingen. Det samme er Osame som skadet seg på trening. Forfallene gjør at vi henter inn Viljar, som har stått bra for Strømsgodset den siste tiden, sier Solbakken.

Han forklarer uttaket av Dønnum slik:

– Aron har fått mye spilletid og vist god form, mens Moi har hatt fin stigning i høst og prestert bra i Champions League. Hva gjelder Martin Ødegaard, så avventer vi situasjonen. Blir det slik at han må melde forfall, vil det ikke bli kalt inn erstatter for ham, da dette ble tatt høyde for i uttaket, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

[ Dønnum scoret da Toulouse slo Liverpool – Sørloth matchvinner for Villarreal ]