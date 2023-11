Dobbel Thorstvedt for Sassuolo holdt bare til ett poeng

Thorstvedt scoret også i forrige seriekamp mot Torino 6. november da det ble tap 1-2. Han scoret også i straffesparkkonkurransen da Sassuolo slo Spezia i cupen 2. november.

Bunnlaget Salernitana tok ledelsen 2-0 i fredagens bortekamp med Emil Bohinen på midtbanen fra start. I det 36. minutt reduserte hjemmelaget ved Kristian Thorstvedt, og sju minutter ut i 2. omgang utlignet nordmannen til 2-2.

Kristian Thorstvedt spilte hele kampen og pådro seg et gult kort for Sassuolo. Marcus Holmgren Pedersen var ubenyttet reserve for Sassuolo, Emil Konradsen Ceide var ubenyttet reserve for Sassuolo, Emil Bohinen spilte 60 minutter for Salernitana, og Erik Botheim var ubenyttet reserve for Salernitana.

Sassuolo står med 12 poeng på 12 kamper. Salernitana ligger helt nederst med fem poeng på 12 kamper.

Thorstvedt er i troppen til landskampene mot Færøyene og Skottland kommende uke.

