Casper Ruuds søster klar for collegetennis i USA

Det kommer fram i et innlegg fra University of South Florida. Universitetet kan fortelle at både Ruud og hennes kusine, Josefine Falster (18), har forpliktet seg til skolens tennisprogram.

Casper Ruud har delt Twitter-meldingen fra USF og lagt til emneknaggen «Horns Up», som er universitetets slagord.

Charlotte Ruud er rangert som nummer 1501 på Det internasjonale tennisforbundets juniorranking. Falster er nummer 1865 på singlerankingen for seniorer.

USF ligger i storbyen Tampa på Floridas vestkyst.