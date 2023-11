Utfortreningen i Zermatt avlyst – elendige værmeldinger setter renn i fare

Torsdag ble det sendt ut prøvekjørere, men på grunn av dårlig sikt ble det besluttet å avlyse treningen.

Det er meldt dårlig vær med både mye regn, snø og tåke også i helgen, så det er høyst usikkert om det i det hele tatt blir noe av helgens sesongåpning i utfor.

Adrian Smiseth Sejersted ble beste nordmann som nummer sju på treningen onsdag. Da uttrykte han tvil om at sesongåpningen i fartsdisiplinene kan gå som planlagt.

– Det er vel ganske lite sannsynlig at det blir renn i helga. Det er et meldt et fryktelig vær som kommer inn nå, sa Sejersted til NRK.

Han håpet i beste fall at starten kan flyttes lenger ned i traseen. Utforløypa starter på den sveitsiske siden av Matterhorn, men avsluttes i italienske Cervinia.

Fartsrennene i Zermatt-Cervinia har den neste største pengepremien i verdenscupen. Vinneren av hvert renn får 60.000 sveitserfranc, tilsvarende 745.000 kroner. Bare Kitzbühel kan skilte med større premier.