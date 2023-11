Eriksen tomålsscorer da Molde slo Häcken i Göteborg: – Gåsehud

Molde vant hele 5-1 i det motsatte oppgjøret på norsk jord og fortsatte i det samme sporet i Göteborg. Gjestene var klart bedre før hvilen, og Fredrik Gulbrandsen og Eriksen sørget for at det sto 2-0 etter de første 45.

Per Mathias Høgmos menn slo tilbake da Srdan Hristic reduserte etter timen spilt, men Eriksen traff nok en gang klokkerent fem minutter før slutt. Dermed kunne Molde juble for sin andre strake trepoenger mot Häcken i europaligaen.

– Det er et stort øyeblikk for meg. To i europaligaen, det er gåsehud faktisk. Å krone det med den siste scoringen der, er den drøm. Jeg er stolt rett og slett, sa matchvinneren til Viaplay etter kampen.

Både Molde og Häcken har slitt så langt i gruppe H i europaligaen. Likevel lever håpet om avansement til cupspillet for det norske laget etter tre nye poeng torsdag.

Leverkusen tok seg videre fra gruppen da de slo Qarabag 1-0 tidligere samme dag, og kampen står dermed mellom Molde og det aserbajdsjanske laget om andreplassen.

Begge klubber står med seks poeng etter fire spilte runder. 30. november møtes de til det som ser ut til å bli nøkkelkampen for hvem som stikker av med andreplassen i gruppen.

Gulbrandsen traff blink

16 minutter inn i torsdagens kamp vant Molde ballen høyt i banen, og Magnus Wolff Eikrem fant Gulbrandsen med en ball inn mot 16-meteren. Gulbrandsen vendte seg lynkjapt rundt og sendte en markkryper inn i det lengste hjørnet til 1-0.

Åtte minutter senere plukket Eriksen nedfallsfrukten etter en corner. Spissen holdt hodet kaldt og satte ballen sikkert i mål fra fem meter. Scoringen ble først godkjent etter en lengre VAR-sjekk.

I det 64. minutt reduserte Hristic for Häcken. Vingen dukket opp i boksen etter at Oliver Hollingsæter måtte gi en retur på et skudd fra Tomas Totland.

Häcken forsøkte å holde trykket oppe, godt hjulpet av Høgmos tydelige tilbakemeldinger på sidelinjen, men det endte med norsk seier i Sverige torsdag da Eriksen curlet inn 3-1-målet med venstrefoten like før slutt.

I svak form

Molde er i svak form i hjemlig serie. 1-3-tapet for Rosenborg søndag var klubbens fjerde strake nederlag i eliteseriesammenheng.

Svenskene kan vise til noe bedre resultater den siste tiden. Søndag slo de serietoer Malmö 4-2.

Etter landslagspausen tar Molde imot Qarabag på hjemmebane. Häcken tar samme dag imot Leverkusen i Göteborg.

