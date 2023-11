Dønnum scoret da Toulouse slo Liverpool – Sørloth matchvinner for Villarreal

Aron Dønnum leverte en god kamp mot Liverpool på Anfield for to uker siden. Der hadde han den målgivende pasningen til Thijs Dallingas 1-1-mål. Det ble 1-5-tap til slutt.

Onsdag fulgte Eidsvold-mannen opp med å sette 1-0 etter 36 minutters spill. Nordmannen stjal ballen fra en uoppmerksom Kostas Tsimikas og satte fart mot mål og scoret via en Liverpool-spiller.

Dallinga økte til 2-0 13 minutter etter hvilen. Liverpool reduserte til 1-2 da Cristian Casseres jr. satte ballen i eget mål på svært klønete vis. Hjemmelaget økte til 3-1 kort etter ved Frank Magri. Diogo Jota reduserte til 2-3.

Liverpool-spillerne og Luis Diaz var nok mer lettet over at spillerens far var blitt satt fri av kidnapperne hjemme i Colombia. Diaz spilte hele kampen.

Union Saint-Gilloise og LASK er også i gruppe E. Der tok østerrikerne sine tre første poeng med en grei 3-0 seier.

Alexander Sørloth ble matchvinner for Villarreal borte mot Maccabi Haifa. Den kampen ble spilt i Larnaka på Kypros.

Det israelske laget ledet 1-0 ved pause, mens Villarreal slo tilbake etter pause. Alex Baena utlignet etter 82 minutter før Sørloth satte vinnermålet fire minutter senere.

Kristoffer Zachariassen spilte hele kampen for Ferencváros hjemme i Budapest mot belgiske Genk. Den endte 1-1.

Christos Zafeiris spilte 78 minutter for Slavia Praha da laget slo Jose Mourinhos Roma med 2-0.

Andreas Schjelderups fikk med seg de siste 20 minuttene for Nordsjælland i 1-1-kampen hjemme mot Spartak Trnava.

