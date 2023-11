Skadesmell for Nusa, mister landskamper

Det sa Brugge-trener Ronny Deila på en pressekonferanse onsdag.

Det er avisen Het Nieuwsblad som siterer den norske treneren på at Nusa har fått et tilbakefall av ryggskaden han slet med tidligere i høst.

– Han vil være ute i lang tid, sier Deila.

Dialog med Deila

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til Nettavisen at han snakket med Deila om Nusa tirsdag. Fra før er kaptein Martin Ødegaard usikker med en hofteskade.

– Vi ser an de neste par dagene hvor vi lander. Vi har tatt ut 25 mann nettopp med tanke på dette og Martin, sier Solbakken.

Til TV 2 sier han at landslagslegen er i dialog med Brugge.

– Legen vår er i dialog med legen deres nå. Det er samme type skade som vi tok hensyn til på forrige samling. Han har spilt mer i Brugge etter det og ikke tålt det, sier Solbakken og legger til:

– Jeg er ikke bekymret for skadesituasjonen hans, det er ikke en farlig skade, men en som er litt typisk at unge spillere får, og som man må ta hensyn til.

Publikumsfavoritt

Nusa var senest på banen for klubblaget i helgen. Han har kommet inn fra benken i tre av de fire siste ligakampene.

Nusa fikk sin landslagsdebut for Norge i september, men i etterkant mistet han mange Brugge-kamper med en ryggskade.

Nusa ble fort en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.

Ryggtrøbbel

Han ble meldt klar til forrige landslagssamling i nærmest siste sekund, men nå ser det ut til at kampene mot Færøyene og Skottland neste uke går uten den tidligere Stabæk-spilleren.

– På den ene siden i korsryggen er det noe som kan bli et tretthetsbrudd. De to siste ukene har det handlet om å ta ned belastningen. Jeg har tatt det med ro og jobbet på andre måter. Det er ikke noe alvorlig eller noe langvarig, men noe man må passe på og sørge for at det ikke blir verre, sa Nusa til NTB under forrige samling.

Brugge møter Lugano i conferenceligaen torsdag.

