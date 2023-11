Skadd Martin Ødegaard ute av Arsenal-troppen mot Sevilla

Ødegaard har mistet flere kamper for klubblaget siden slutten av oktober. Han sto over ligakampen mot Newcastle sist helg, og han er tydeligvis ikke blitt klar for spill siden det.

Arsenal topper gruppe B i mesterligaen og vil ta et langt skritt mot avansement om Sevilla slås på hjemmegress.

Tirsdag uttalte landslagssjef Ståle Solbakken seg med en smule bekymring om Ødegaards situasjon.

– Han har en skade som ser ut til ikke å gi slipp. Vi må se hva som skjer denne uka. Han skal undersøkes enda mer, så får vi se hva det bringer i form av kamper og spilletid, sa Solbakken.

Fra før er det kjent at landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland står over kampen med en skade i høyrebeinet.

Norge møter Færøyene i privatlandskamp på Ullevaal 16. november før Skottland venter på bortebane i den siste kampen i EM-kvalifiseringen.

Norge er uten sjanse til å ta seg til EM i Tyskland gjennom kvalifiseringen og må håpe på hjelp for å ta seg til playoff gjennom nasjonsligaen.

Ståle Solbakkens lag er avhengig av at flere lag foran seg på rankingen tar seg til EM gjennom kvalifiseringen for å få en ekstrasjanse.

