Ny skadesmell på Saka bekymrer i Arsenal-seier over Sevilla

Engelskmannen landet forkjært og tok seg umiddelbart til foten i sluttminuttene. Saka prøvde å spille videre, men ble byttet ut etter kort tid.

Skaden er siste tilskudd på en liste som bekymrer Arsenal-miljøet. Fra før er kaptein Martin Ødegaard, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah og Thomas Partey ute av spill.

Onsdagens seier var Arsenals andre på rad mot Sevilla. For to uker siden ble det engelsk 2-1-triumf i Spania, og etter dobbeltmøtet er London-laget oppe på ni poeng med to runder igjen av puljespillet.

Mye skal gå galt for at Mikel Artetas menn ikke blir å se i trekningen av åttedelsfinalene.

Frekk finte

Etter en halvtime styrte Leandro Trossard enkelt inn 1-0. Fart og gode kombinasjoner lå bak angrepet, og for femte gang i høst var Bukayo Saka nest sist på ballen i forkant av en Trossard-scoring.

Etter en drøy time doblet Saka ledelsen. Han satte inn en skuddfinte på Adrià Pedrosa og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

Arsenal kunne tatt føringen allerede i åpningsminuttene. Kai Havertz var helt alene ved bakerste stolpe, men tyskeren bommet helt med headingen. Dermed skled ballen av hodet og gikk utenfor.

Godt vingspill

Særlig hjemmelagets kantspill sto fram i 1.-omgangen. Gabriel Martinelli hadde flere lekre involveringer i Arsenals offensiv.

Lørdag fortsetter Arsenal seriespillet mot bunnlaget Burnley, mens franske Lens hjemme er neste oppgave i mesterligaen. PSV Eindhoven borte i desember blir siste gruppekamp.

Luuk de Jong ble PSVs matchvinner i 1-0-møtet med Lens. Nederlenderne står med fem poeng og er foran onsdagens motstander på innbyrdes oppgjør.

Sevilla ligger sist med to poeng.

