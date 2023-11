Fotballsupporter utestenges i tre år for rasisme mot Tottenham-stjerne

Mannen i 40-årene ble først dømt til 60 timers samfunnsstraff og en bot på rundt 17.000 kroner, men det synes både Tottenham og London-politiet var for mildt.

De anket straffen til det britiske politiet for idrett, som ga mannen tre års utestengelse fra alle fotballstadioner.

Episoden skjedde under en Premier League-kamp på Tottenhams hjemmebane i mai. Mannen ble funnet skyldig i å ha gjort diskrimerende bevegelser mot sørkoreaneren, skriver Tottenham.

«Vi takker politiet for samarbeidet i saken. Vi ønsker også å igjen opplyse om at klubben ikke tolerer noen former for diskriminering og vil alltid jobbe for at eventuelle syndere får den strengeste mulige straffen», heter det i en uttalelse fra klubben.