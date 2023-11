17-åring senket United etter VAR-drama, straffespark og rødt kort i Parken

United spilte spilte over en omgang med bare ti mann, men kjempet heroisk og så ut til å få med seg ett viktig poeng.

Men etter 87 minutter avgjorde 17-åringen Roony Bardghji. Han skjøt inn ballen fra ti meter med venstrefoten.

United gikk hardt ut og dominerte i åpningen av kampen. Rasmus Højlund trengte bare vel tre minutter på å gi gjestene ledelsen. Målet var så godt som ferdigscoret idet dansken fikk ballen fra Scott McTominay på halvannen meters hold.

Det gikk ikke så lenge før Højlund fikk en ny gratissjanse. Og han misset ikke mot sin tidligere klubb. På det tidspunktet så løpet kjørt ut for FCK.

Så rødt

Men Marcus Rashford pådro seg et svært unødvendig rødt kort i førsteomgangen. Han stemplet Elias Jelert i ankelen. En kort VAR-granskning var nok før Rashford måtte tusle i garderoben.

– Dette kan være en livline for FCK, sa TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

Få minutter senere reduserte Mohamed Elyounoussi til 1-2. Han var tilbake fra skade og spilte fra start for FCK.

Så fikk FCK straffe etter at Harry Maguire fikk ballen i hånden inne i 16-meteren. Diogo Goncalves steppet noen ganger før han styrte inn 2-2.

Så scoret Bruno Fernandes på straffe til 3-2 for United. Det holdt noen minutter før Lukas Leganger utliknet til 3-3.

Medisinsk hendelse

Højlund skaffet seg et navn i internasjonal fotball i sin tid i FCK (2020-22). Derfra gikk turen til Sturm Graz og Atalanta før Manchester United hentet ham i sommer.

Højlund står så langt denne sesongen uten mål i annet enn CL-kamper. Han er første United spiller til å score fem mål i mesterligaen i løpet av sine fem første kamper.

Kampen ble stoppet etter vel et kvarters spill (United ledet da 1-0) på grunn et sykdomstilfelle blant publikum. Helsepersonell ga vedkommende behandling ved sidelinjen i snaut ti minutter.

Så ble tilskueren tatt ut av stadion på båre. Noe senere ble det opplyst at tilskueren hadde fått et illebefinnende og at han etter forholdende hadde det bra.

Christian Eriksen spilte for United, og han fikk hjertestopp på samme stadion under en EM-kamp i 2021.

I den andre kampen i gruppen slo gruppeleder Bayern München Galatasaray 2-1 hjemme.

