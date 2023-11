Solbakken med flammende forsvar av Haaland: – Det er stygt

Haaland er tatt ut i den norske troppen til de kommende kampene denne måneden.

På mandagens pressekonferanse fikk Solbakken spørsmål om det kan være at Manchester City vil legge press på ham, med tanke på å redusere belastningen på superspissen under samlingen.

– Vi har aldri, aldri, aldri med hånden på hjertet fått ett ord fra City. Det der er bare spekulasjoner, sa en tydelig engasjert Solbakken.

Deretter fortsatte han:

– De gangene Erling har meldt forfall, er Spania og Georgia, ulykksalig da han fikk den lille strekken i forkant. I tillegg hadde han den skaden i forrige VM-kvalik som tok en del uker og en del landskamper for oss, sa landslagssjefen.

Ble fly forbannet

Deretter trakk han fram et eksempel på Haalands vilje til å spille for Norge.

– Hvis du husker tilbake i mars mot Slovakia og Armenia, tror jeg det var, spilte han begge de kampene og ble fly forbannet for at jeg tok ham av i pausen på 4-0, sa Solbakken.

Deretter gjorde han det tydelig at Haalands lyst til å spille landslagsfotball er stor, men at det ikke er gitt at han spiller begge de kommende kampene.

– Det du prøver å få fram nå er at han ikke er glad i å spille i Norge og at han melder forfall. Det er veldig stygt og nesten kvalmende. Er det en som har stilt opp, er det ham. Han stiller opp hver eneste gang, sa Solbakken.

Utsatte inngrep

Landslagssjefen var ikke helt ferdig med det.

– Han spilte alle fire nasjonsligakampene da han meldte overgang fra Dortmund til City og utsatte to småinngrep som gjorde at oppkjøringen i City ble dårligere, sa han.

Norge møter Færøyene på Ullevaal stadion 16. november. Skottland-møtet på bortebane går tre dager senere.

