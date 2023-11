Solbakken bekymret for skadd Ødegaard: – Han er veldig tvilsom

Det ble klart da landslagssjef Ståle Solbakken tok ut troppen til de kommende oppgjørene mot Færøyene og Skottland.

Ødegaard var ikke med i Arsenal-troppen til Premier League-oppgjøret mot Newcastle sist helg.

– Han har en skade som ser ut til ikke å gi slipp. Vi må se hva som skjer denne uka. Han skal undersøkes enda mer, så får vi se hva det bringer i form av kamper og spilletid, sa Solbakken.

– Hvis han ikke spiller, er det historisk. Han er den eneste som har spilt samtlige kamper for meg, fortsatte han.

Møller Wolfe inn

Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland er også tvilsom til samlingen.

– Han fikk en muskelgreie på trening i går. Det er touch and go. Jeg har tatt ham ut, for da jeg hadde en samtale med han, var dette ferskt. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sa Solbakken.

Egil Selvik og Mathias Dyngeland er som vanlig de to øvrige keeperne i troppen.

Frankrike-proffen Stian Gregersen sto over kampen til Bordeaux i helgen som følge av en mindre skade. Han regnes imidlertid som klar for samlingen.

Mer usikkerhet er det rundt Mohamed Elyounoussi, som har slitt med skade den siste tiden og gått glipp av flere kamper for FC København.

Rundt Erling Braut Haaland ser det mye mer positivt ut. Spissen forlot banen i pausen for Manchester City i helgen. Han slet da med en ankelskade.

Birger Meling er ikke i den kommende landslagstroppen. Alkmaar-proffen David Møller Wolfe er inne.

Må ha hjelp

Kampen mot Skottland er del av EM-kvalifiseringen. Der er imidlertid Norges skjebne allerede beseglet. Solbakkens mannskap har ikke lenger mulighet til å sikre seg plass i sluttspillet neste år gjennom den ordinære kvalifiseringen.

Spania og Skottland topper Norges gruppe og har sikret seg de to billettene.

Skal Erling Braut Haaland og lagkameratene sikre seg EM-spill må det skje gjennom omspill i nasjonsligaen. Den veien er imidlertid også kronglete og krever hjelp fra andre nasjoner i innspurten av EM-kvalifiseringen.

Norge møter Færøyene på Ullevaal stadion 16. november. Skottland-møtet på bortebane går tre dager senere.

---

Norges tropp mot Færøyene og EM-kvalifiseringskamp mot Skottland i november:

Målvakter:

Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund).

Backer:

Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli), David Møller Wolfe (Alkmaar).

Midtbanespillere:

Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Oscar Bobb (Manchester City), Antonio Nusa (Brugge), Osame Sahraoui (Heerenveen), Ola Solbakken (Olympiakos), Hugo Vetlesen (Brugge), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal).

Spisser:

Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta), Alexander Sørloth (Villarreal).

Kampen mot Færøyene spilles på Ullevaal 16. november, mens Skottland er motstander i Glasgow 19. november.

---