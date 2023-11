RBK-Sæter ferdig for sesongen – utestengt i tre kamper

Det bekrefter Tonje Rismo i NFFs disiplinærutvalg til VG.

– Disiplinærutvalget har vurdert hendelsen til å være voldsom opptreden og har enstemmig ilagt spilleren tre kampers karantene, sier hun.

Sæter var innbytter da han mot slutten av førsteomgangen løp inn på gressmatta og dyttet Mathias Fjørtoft Løvik over ende bakfra. Dermed fikk han marsjordre.

– Det er noe som ikke skal skje. Det er en reaksjon som ikke hører hjemme noe sted. Jeg har fått en advarsel på at sånt ikke skal skje. Det handler om de forbildene vi er, sa Sæter til VG mandag.

Rosenborg vant til slutt kampen på Lerkendal 3-1 etter at nevnte Løvik ble utvist for to gule kort like etter hendelsen med Sæter.

Siden det kun gjenstår tre runder av Eliteserien, må Sæter vente til april på sin neste RBK-kamp av betydning.

