Måtte forsvare uttaket av Strandberg. - Det er ikke Facebook United som tar ut laget

VIF-stopper Stefan Strandberg sliter sportslig med Vålerenga, men det får ikke konsekvenser for hans status på landslaget.

Da Ståle Solbakken presenterte uttaket til kampene mot Færøyene (privatkamp) og Skottland (siste runde i EM-kvalifiseringen) tirsdag, måtte han forsvare uttaket av VIF-stopperen.

Kunnskapsløst

– Det er en kunnskapsløs debatt. Her er det antakelig mye sosiale medier som styrer fordi han spiller i Vålerenga. Vi er et av fire lag i alle kvalifiseringsgruppene som har sluppet til færrest målsjanser. Hans kamper på landslaget har vært veldig solide. Så er jeg enig i at han har vært litt svakere i klubblaget siden siste samling. Men han spiller på kunstgress, han spiller i et annet system. Stefan er veldig drillet i vårt system. Ja, han har sine åpenbare svakheter i spesielle posisjoner, så handler det om å unngå dem, sa en engasjert landslagssjef på pressekonferansen på Ullevaal stadion.

Og han la til:

– Vi er helt skruppelløse med hensyn til hvem vi tar ut. Ingen har klippekort. Men det er ikke Facebook United som tar ut landslaget.

Sterk statistikk

Vålerenga ligger på direkte nedrykk i Eliteserien og hele laget har problemer. Men Solbakken peker på hva Strandberg leverer på landslaget.

– Ja, han spiller i et Vålerenga som sliter. Men se hva han har gjort for oss på landslaget, det er klart godkjent nivå. Av alle midtstoppere i alle EM-nasjonene er han blant dem som har flest framoverretta pasninger gjennom ledd. Disse spørsmålene kom ikke da han var klubbløs.

– Er kritikken urettferdig?

– Ja, jeg opplever det slik. Jeg tror dette er litt prega av at han spiller i Vålerenga og at laget har vært svakere i det siste. Og at det er mye negativt om det i sosiale medier. Ja, han er jo en av dem som er nærmest utløpsdato i form av alder og kropp. Men han er ikke der ennå. Vi tar ut de spillerne vi mener er best for landslaget, sier Solbakken og illustrerer hvilken kartlegging de gjør.

Leter etter nye

– Jeg og Brede har gjennomgått alle midtstopperne i Eliteserien med lupe. Og de som spiller ute. Det er spennende navn på gang. Jesper Daland (Club Brugge) har vi sett mye. De skal vite at alle blir sett. Det er en enorm jobb som ligger bak uttaket. Vi er ikke populister sier han.

– Mange vil ha Kristoffer Ajer, som spiller i Premier League i stedet?

– Han spiller veldig sjelden midtstopper i klubblaget. Han spiller mest back og litt høyre stopper, men i et annerledes system enn det vi bruker. Men han spiller i en liga med et høyere tempo. Så har han også hatt lange skadefravær hos oss, svarte Solbakken på det.

– David Møller Wolfe er ny mann i troppen?

– Vi har gode tilbakemeldinger fra U21. Han er en spiller med ledertype-potensial. Uredd og lærevillig, han er god med ball. Et spennende bekjentskap nå når Birger Meling er skadet, sa Solbakken ikke har mye fokus på at Norge kan få en ekstra sjanse i Nations League i mars.

Men det avhenger blant annet av resultatene til Israel i de siste kampene. Deres kamper er blitt utsatt på grunn av krigen i Midtøsten. Norges siste kamp mot Skottland i denne EM-kvalifiseringen er uten betydning. Spania og Skottland er EM-klare. Begge lag har 15 poeng, Norge er fem poeng bak.

---

FAKTA

Dette er Ståle Solbakkens tropp til landskamp mot Færøyene og EM-kvalifiseringskamp mot Skottland i november:

Målvakter: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund).

Backer: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli), David Møller Wolfe (Alkmaar).

Midtbanespillere: Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Oscar Bobb (Manchester City), Antonio Nusa (Brugge), Osame Sahraoui (Heerenveen), Ola Solbakken (Olympiakos), Hugo Vetlesen (Brugge), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal).

Spisser: Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta), Alexander Sørloth (Villarreal).

Kampen mot Færøyene spilles på Ullevaal 16. november, mens Skottland er motstander i Glasgow 19. november.

---

