Girouds hodestøt senket PSG – full spenning i «dødens gruppe»

Under press hanket Milan inn seieren klubben måtte ha for å holde liv i CL-ambisjonene. Sist sesongs semifinalist startet kvelden på to poeng, men etter 90 minutters fotball spratt antallet opp i fem.

Det skjedde etter et solid comeback. Rafael Leão saksesparket inn 1-1 få minutter etter PSGs ledermål tidlig i kampen, og etter pause brukte evigunge Giroud hodet til å fikse 2-1.

Franskmannen steg til værs i det 50. minutt og var knusende overlegen i luftduellen med gjestenes målscorer Milan Skriniar. Kort tid etter ble PSG redusert til ti mann (to gule kort til Lucas Hernandez).

På stillingen 1-1 før pause traff PSG-angriperen Ousmane Dembélé tverrliggeren med en avslutning fra 20 meter.

Tett

Resultatet på San Siro var akkurat det Newcastle trengte etter 0-2-tapet borte mot Borussia Dortmund noen timer tidligere. Premier League-laget falt ned til sisteplass med sine fire poeng, men håpet om avansement ble likevel styrket.

Ingen i gruppe F kan føle seg trygge på videre spill i den gjeveste europacupen etter nyttår. Dortmund ligger best an med sju poeng når to runder gjenstår, mens PSG står med seks.

Slik er innspurten i det mange omtalte som «dødens gruppe» etter trekningen:

28/11: Milan – Borussia Dortmund, PSG – Newcastle

13/12: Borussia Dortmund – PSG, Newcastle – Milan.

Ny smell

Newcastle har en stor jobb foran seg etter to strake tap for Dortmund. For to uker siden falt engelskmennene med 0-1 hjemme på St. James' Park.

Tirsdag ble Niclas Füllkrug og Julian Brandt målheltene i Dortmunds egen storstue. Tyskerne tok ledelsen i det 26. minutt etter et angrep der Füllkrug var sentral hele veien. Han banket ballen opp i nettaket på en ball fra Marcel Sabitzer.

En perfekt kontring ga 2-0 mot slutten av oppgjøret. Brandt fikk masse rom å løpe i og styrte sikkert ballen bak Nick Pope.

Newcastle var nest best før pause. Foran 2.-omgangen tok manager Eddie Howe grep og gjorde et dobbeltbytte med innhopp fra Miguel Almirón og Anthony Gordon. De engelske gjestene hevet seg, men fant ingen vei tilbake i oppgjøret.

Nærmest var Joelinton da han etter en snau time fikk hodet på Tino Livramentos innlegg fra høyre. Ballen gikk til side for lengste stolpe.

Julian Ryerson spilte hele kampen i Dortmund-forsvaret. Han ble tidligere på dagen som ventet tatt ut på Ståle Solbakkens norske landslag.

