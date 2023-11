Danmarks fotballkvinner vraker hvit shorts etter menstruasjonsbekymringer

Danmarks fotballandslag kommer bare unntaksvis til å benytte hvite shortser i framtiden. Det skjer fordi en gruppe av spillerne har gitt uttrykk for bekymring for å blø gjennom de hvite shortsene hvis de har menstruasjon i forbindelse med kamp.

– Det har vært god dialog mellom DBU og spillerne om mulige utfordringer med hvite shortser, og vi har avtalt at kvinnelandslaget skal spille med røde shortser så ofte som mulig, sier Jakob Høyer, som er DBUs kommunikasjonssjef.

– Det vil de gjøre om det lar seg gjøre i forhold til motstanderens farger og retningslinjene til Det internasjonale fotballforbundet, legger han til.

Flere gjør det samme

Det danske laget kan ikke droppe hvite shortser om motstanderen har hjemmefordel og spiller i røde shortser, som akkurat nå er det eneste alternativet.

Da kan de ikke benytte seg av røde shortser.

Det danske kvinnelandslaget er langt fra de første til å droppe de hvite shortsene. Lagene til Manchester City og Everton har allerede gjort det samme.

Det samme har blant annet det newzealandske landslaget gjort.

Norsk alternativ

I april fikk Norges landslagskvinner nye shortser som skulle hindre lekkasje og blødning. En spesiallaget undershorts skal løse problemet.

– La oss håpe at disse tiltakene rydder problemet av banen. Hvis det fortsatt er spillere som er skeptiske til den nye shortsen må vi sette oss ned og snakke med spillerne. Vi er ikke tjent med at det hemmer prestasjonen, sa seksjonsleder for aldersbestemte landslag i Norges Fotballforbund, Heidi Støre, til NRK nylig.