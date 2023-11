To røde kort og stygge skader for Tottenham i ellevillt derbytap mot Chelsea

Et heseblesende London-derby tok fyr fra første stund og produserte omdiskuterte og dramatiske situasjoner nærmest på løpende bånd.

Dejan Kulusevski sendte hjemmelaget i ledelsen på litt heldig vis allerede etter seks minutters spill. Deretter fikk vertene 2-0-scoringen til Son Heung-min annullert for en hårfin offside.

Også Chelsea fikk et tidlig mål annullert som følge av en hands, etter at VAR-dommerne igjen hadde vært i aksjon. Og sånn fortsatte det.

Drøye halvtimen var spilt Chelseas milliardsignering Moisés Caicedo fikk en perlescoring annullert av VAR-dommerne på grunn av en offside. I forkant av scoringen ble det så avdekket en situasjon der Tottenham-forsvarer Cristian Romero taklet en annen Chelsea-nyervervelse, Enzo Fernández, hardt.

Etter å ha sett situasjonen på nytt på sidelinjen konkluderte dommer Michael Oliver med at episoden kvalifiserte til rødt kort og straffespark til gjestene. Fra krittmerket var Cole Palmer heldig. Tottenham-keeper Vicario fikk en hånd på ballen, men klarte likevel ikke å holde den ute.

Ny utvisning

Umiddelbart etter utligningen var dagens fjerde annullering et faktum. Nicolas Jackson scoret for Chelsea, men assistentdommeren markerte for en offside.

Første omgang ble avsluttet med at VAR-dommerne måtte vurdere om Chelseas Reece James hadde gjort seg fortjent til et rødt kort. Konklusjonen ble at så ikke var tilfelle.

I stedet kom det en tidlig Tottenham-utvisning tidlig i annen omgang. Destiny Udogie pådro seg på unødvendig vis sitt andre gule kort, og plutselig var hjemmelaget reduserte til ni mann.

Da luktet det kjempetrøbbel for et tabelltopp-jagende Tottenham-lag.

– En fullstendig surrealistisk fotballkamp, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

[ Diaz reddet Liverpool-poeng under farens kidnappingssak: – Frihet for pappa ]

Vicario-show

Chelsea startet et forventet stormløp mot hjemmelagets mål i kjølvannet av utvisning nummer to, men Tottenham forsvarte seg til å begynne med godt.

Og bakerst sto keeper Vicario som en levende vegg. Italieneren var høyt og lavt og leverte en serie fantomredninger.

Scoringen kom imidlertid til slutt. Raheem Sterling slo innlegget da Nicolas Jackson trillet inn ledermålet for gjestene kvarteret før full tid. Ved den anledningen var keeper Vicario sjanseløs.

Så var det duket for mer VAR-dramatikk. Ti minutter før slutt hamret Eric Dier inn det han trodde var 2-2-målet for Tottenham, men igjen ble scoringen annullert for offside etter en svært lang VAR-sjekk.

Dermed ble det til slutt en tung kveld for et hardt kjempende hjemmelag. På overtid satte Nicolas Jackson inn sitt andre og tredje mål for kvelden.

Nå må Tottenham i tillegg klare seg uten suspenderte Udogie og Romero i neste kamp. På toppen av det hele måtte midtstopperprofilen Micky van de Ven forlate banen med det som lignet en alvorlig strekkskade.

[ Martinez med brøler da Nottingham Forest stoppet Villas ubeseirede rekke ]