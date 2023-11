Sæter unngår straff etter blussing på tribunen

Sæter ble på spesielt vis utvist da han fra benken dyttet Molde-spiller Mathias Løvik over ende i søndagens kamp. Deretter sluttet RBK-spissen seg til Rosenborg-supporterne på tribunen.

– Saken på Lerkendal hvor en av RBKs spillere, etter å ha blitt utvist, stiller seg blant tilskuerne og deltar i bruk av pyroteknikk er spesiell. Inneværende år har vi en prøveordning innenfor sikkerhet der klubbene selv er ansvarlig for å reagere ved uønskede hendelser. Således skiller ikke denne saken seg prinsipielt fra andre saker. Det spesielle er at det er en utvist spiller. Så rent juridisk vil ikke saken få et etterspill. NFF vil initiere en dialog med RBK der en ser på hvilke holdninger vi i framtiden skal ha overfor denne type hendelser. Dette er da i et annet spor en det juridiske, sier NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, til NRK og VG.

Adresseavisen kunne tidligere mandag fortelle at Sæter har fått en reaksjon fra Rosenborg i form av en advarsel. Hovedpersonen selv sier at han er lei seg for sin egen oppførsel.

– Jeg fikk høre hva klubben mener, og det er et veldig tydelig budskap. Beskjeden er at det er uaktuelt med slik oppførsel, og at det strider med klubbens verdier. Det kjøper jeg selvsagt. Det er en del av mine verdier også, så jeg kan ikke stå for min opptreden, sier Sæter.

Han kan uansett vente seg karantene for det røde kortet han fikk mot Molde.

