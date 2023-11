Klaveness fikk legendepris i Spania: – Vi må fortsette å kjempe

Prisen hedrer tidligere spillere som har banet vei for andre. I år gikk prisen til Klaveness for hennes innsats for å løfte europeisk kvinnefotball som spiller og leder.

Hun var nominert sammen med engelske Kelly Smith og tyske Nadine Angerer.

En takknemlig Klaveness var selv til stede i Barcelona for å motta utmerkelsen.

– Det er en ære for meg å motta denne prisen og jeg ønsker å takke alle mine gode medspillere på veien. Fotballen har gitt meg så mange gleder og store opplevelser, både som aktiv og nå i en rolle utenfor banen, og en slik pris gjør meg både glad og stolt, sa hun.

Trakk fram Graham-øyeblikk

På scenen fikk hun spørsmål om hva som var hennes største øyeblikk i fotballen.

– Det er så vanskelig å velge. Jeg klarer ikke å plukke ut noe, smilte fotballpresidenten. Som legende og kvinne må jeg imidlertid nevne at jeg for 13 år siden så en liten og tynn jente komme på trening. Jeg så med en gang at hun ville bli bedre enn meg i det jeg var god på, å drible. Det var Caroline Graham Hansen, sa Klaveness.

– De største øyeblikkene er når du legger vekk ditt eget konkurranseinstinkt og kan se spillere som Caro bli toppspillere. Du får være del av deres reiser, la hun til.

Tyske Nadine Kessler og svenske Lotta Schelin har tidligere vunnet legendeprisen.

Hovedprisen gikk til Barcelona Aitana Bonmatí, som nylig også ble tildelt Gullballen.

Vil ha endringer

Etter overrekkelsen av prisen fikk Klaveness også spørsmål om motbakken kvinnefotballen internasjonalt har jobbet seg opp de siste årene.

– Vi må fortsette å kjempe. Det er alltid krefter som vil holde oss nede. Ikke onde krefter, men strukturelle mangler i samfunnet, sa fotballpresidenten, som mener det må endring til:

– Vi har underliggende systematiske diskriminerende strukturer i fotballen. Det er et desperat behov for akselerasjon rundt endringstakt for like muligheter for gutter og jenter.

Avslutningsvis ble hun spurt om hvordan man kan få flere kvinnelige fotballpresidenter og kvinnelige ledere på verdensbasis.

– Vi må begynne med å erkjenne problemet. Så kan vi løse det, sa Klaveness.

Avisen Mundo Deportivo står bak mandagens galla. Det er tredje gang den arrangeres.

