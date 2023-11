Premier League fordømmer rasistisk hets mot to Newcastle-spillere

– Newcastle United fordømmer på det sterkeste de rasistiske meldingene som ble sendt til Bruno Guimarães og Joe Willock via sosiale medier etter lørdagens seier over Arsenal, skriver klubben på sine nettsider.

Willock avslørte selv meldingene han mottok på Instagram og ba plattformen om å identifisere avsenderne. Det ber også klubben selv om:

– Vi vil samarbeide med de relevante myndighetene og sosiale medieplattformer for å finne de ansvarlige slik at de kan stilles til ansvar, fortsetter klubben.

Ligaen stiller seg også bak budskapet til Newcastle:

– Premier League fordømmer alle former for diskriminering og samarbeider aktivt med alle spillere, klubber, plattformer og myndigheter for å stille ansvarlige for hatkriminalitet for retten, skriver de på X.

(©NTB)