Diaz reddet Liverpool-poeng under farens kidnappingssak: – Frihet for pappa

Diaz headet inn utligningen fem minutter på overtid. Han hadde på seg en trøye under drakten der det sto «frihet for pappa».

– Det var et fantastisk øyeblikk, men det endrer ikke situasjonen. Det viktigste er at faren hans blir løslatt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju med Sky Sports etter kampen.

Diaz' foreldre ble kidnappet av ELN-geriljaen i hjembyen Barrancas i Colombia nær grensen mot Venezuela forrige lørdag.

Liverpool-stjernens mor ble reddet noen timer senere. Men faren er fortsatt ikke kommet til rette. Colombianske styrker har lett både med soldater på bakken og fra luften.

Det jobbes fortsatt med å sette ham fri, opplyste ELN-geriljaens leder Antonio Garcia i et innlegg på meldingstjenesten Telegram lørdag kveld norsk tid. Han skrev videre at bortføringen var en feiltakelse.

Diaz har stått over to Liverpool-kamper mens saken har pågått.

– Vi visste at han ville være en trussel, men vi visste ikke hvor lenge han ville spille fordi han bare hadde noen få økter med laget i forkant. Men det er ikke den viktigste delen i dag. Han scoret målet, men vi må se noen forbedringer i Colombia, fortsatte Klopp.

– Klassekontring

Ti minutter før slutt stormet Luton framover på en strålende kontring. Issa Kabore slo inn på Tahith Chong foran mål som skled ballen i nettmaskene til stor jubel fra hjemmefansen.

– Det var en klassekontring fra «lille» Luton, sa Viaplay-kommentator Nils Johan Semb.

Scoringen holdt likevel ikke til årets første trepoenger på hjemmebane. Det er første gang klubben spiller i Premier League. Sist klubben spilte i den øverste divisjonen var i 1991/92-sesongen.

Lutons nettkjenning kom etter at Liverpool hadde skapt en rekke store muligheter gjennom kampen.

Store sjanser

Tolv minutter inn i oppgjøret slo Trent Alexander-Arnold en strålende langpasning opp til David Nuñez. Spissen fra Uruguay tok ned ballen med låret, mens Teden Mengi hang på rett bak. Spissen hamret deretter ballen i tverrliggeren og over.

Nuñez prøvde seg flere ganger underveis i omgangen, men Luton-keeper Thomas Kaminski hadde kontroll. Både Liverpool og Nuñez rullet opp nye store muligheter også etter hvilen.

Den største kom tjue minutter før slutt da en umarkert Nuñez ikke klarte å presse ballen på mål på bakerste stolpe.

Luton møter Manchester United på Old Trafford i sin neste ligakamp, mens Liverpool tar imot Brentford neste søndag. Før den tid skal de rødkledde ut i europaligaoppgjør mot franske Toulouse på torsdag.