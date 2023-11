Rosenborg med feilskjær i gullkampen – Riise rørt etter Avaldsnes-poeng

RBK, nummer to på tabellen før avspark, var kjempefavoritt. Emilie Joramo ga Rosenborg ledelsen allerede etter seks minutter.

Trine Øritsland utlignet noe før timen var spilt.

Dermed kunne Avaldsnes-trener John Arne Riise glede seg over et overraskende og viktig poeng.

– Jeg synes vi får et bra resultat, og vi ødela kanskje gullsjansene deres. Vi leverte en god 2. omgang og for en innsats fra laget. De kriget bra, og dette smakte virkelig godt. Dette viser hva vi kan på det beste, og det viser at vi i trenerteamet gjør noe riktig, Jeg ble rørt av jentene, sa Riise til TV 2.

VIF kan få luke

Tabelltopp Vålerenga møter Brann hjemme senere lørdag og kan få en luke på fire poeng ned til RBK om det blir seier.

Riise måtte også vente for å se om Åsane om klarte å rykke fra etter bortekampen mot Stabæk. Det klarte de ikke. Stabæk var for solide og vant greit 3-0. Avaldsnes har fire poeng opp til Åsane på trygg plass.

Etter ti minutter utnyttet Øritsland en god start på annenomgangen til å gjøre kampen levende da hun utlignet til 1-1. Det skjedde etter møljespill inne i RBK-feltet. Det var hennes første mål i Toppserien.

Kjempekjedelig

– Det var unødvendig og kjempekjedelig å tape poeng på denne måten. Vi har mange nok sjanser til å score, men vi var ikke kyniske nok, sa Joramo til TV 2.

Etter den dårlige starten på annenomgangen tok hjemmelaget seg mer og mer inn i kampen igjen og hadde flere gode forsøk på å score, men Avaldsnes holdt unna.

LSK Kvinner har også meldt seg på i toppen for alvor med 3-0-seieren borte mot Arna-Bjørnar. LSK fikk en flott start da Emma Stølen Godø gjorde 1-0 etter sju minutter. Hjemmelaget kjempet en desperat kamp om å overleve i serien med Avaldsnes. De to duellerer om kvalifiseringsplassen. Avstanden er på tre poeng i favør Avaldsnes med to kamper igjen å spille.

Katrine Winnem Jørgensen økte til 2-0 etter en halv time. Amanda Haahr. Amanda Haahr økte til 3-0 etter en drøy times spill.

Klare?

Røa og Lyn har i praksis trygget plassen i neste års etter 2-2. Begge står med 24 poeng, men lagene har betydelig bedre målforskjell enn Avaldsnes som er seks poeng bak.

Kristin Haugstad sendte hjemmelaget i føringen etter et drøyt kvarter i 1. omgang, mens Solveig Engås økte til 2-0 kort etter sidebytte. Trine Skjelstad Jensen reduserte for Lyn. Iselin Sandnes Olsen sikret ett poeng på en straffe etter 88 minutter.

For Åsane er Toppseriekontrakten ennå ikke sikret etter 0-3-tapet for Stabæk. Iris Omarsdottir ga Stabæk 1-0 etter bare tre minutter, mens Lena Soleng Hansen økte til 2-0 kvarteret senere. Meryll Abrahamsen satte inn 3-0 etter en snau times spill. Nå står Avaldsnes med 18 poeng og Åsane 22.

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag, 25. runde:

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 0-3, Rosenborg – Avaldsnes 1-1, Røa – Lyn 2-2. Stabæk – Åsane 3-0.

Senere kampstart: Vålerenga – Brann (18:00).

---