Oscar Bobb-assist da Manchester City inntok tabelltoppen

Et lite skår i gleden for de lyseblå var at Haaland ifølge flere medier hadde trøbbel med foten da lagene gikk til pause. Nordmannen kom ikke ut på banen i andre omgang.

– Han så ikke ut til å bevege seg helt riktig, og da fløyten endelig gikk, bøyde han beinet et par ganger mens han snakket med Julián Álvarez, beskrev BBCs Simon Stone situasjonen.

På tampen av oppgjøret kom landsmann Oscar Bobb inn på banen og assisterte Nathan Akés 6-1-mål.

Tre poeng sender Pep Guardiolas mannskap opp på toppen av tabellen foran Tottenham og Arsenal. De to Nord-London-lagene skal begge ut i toppkamper mot henholdsvis Chelsea og Newcastle senere i runden.

Citys nyervervelse Jérémy Doku viste seg fra sin beste side og var involvert i fem av hjemmelagets mål. 21-åringen ble hentet fra franske Rennes i sommer.

– I sommer sa jeg flere ganger at han var et veldig bra kjøp. Han er en annen type spiller, og det er verdifullt å få inn slik kvalitet, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay-studioet i pausen.

Belgisk artisteri

De lyseblå grep tak i dirigentpinnen på eget gress, og etter halvspilt førsteomgang var Haaland bare et stolpetreff unna å sende vertene foran. Like etter fikk nordmannen en ny sjanse, men avslutningen ble blokkert.

Like før halvtimen kombinerte Doku og Rodri innenfor sekstenmeteren, og førstnevnte bøyde inn 1-0 i Manchester.

Få minutter senere var Doku arkitekt da Bernardo Silva doblet ledelsen, før Manuel Akanji gjorde vondt verre for Bournemouth da han gjorde 3-0 med ryggen etter 37 minutter. Også det var på pasning fra Doku.

Tilbake i form

Etter sidebyttet produserte både City og Bournemouth store sjanser, før Doku nok en gang briljerte med målgivende til Phil Fodens 4-0-scoring.

Med at kvarter igjen å spille trillet Luis Sinisterra inn et trøstemål for bortelaget etter et flott angrep, før Bernardo Silva på flott vis scoret 5-1. Like etter ble han byttet ut til fordel for norske Oscar Bobb. Unggutten serverte hjemmelagets sjette mål.

Manchester City og Pep Guardiola har slått kraftig tilbake etter en svak periode i månedsskiftet september/oktober, og sist helg ble byrival Manchester United slått 3-0 på Old Trafford.

Andoni Iraola har ikke fått helt sving på Bournemouth-mannskapet etter at han tok over hovedtreneransvaret i sommer. Laget fra sørkysten ligger plassert like foran opprykkstrioen Luton, Burnley og Sheffield United etter at sesongens første måneder er unnagjort.