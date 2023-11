Nedrykkstruede HamKam smadret Viking på Briskeby: – Det er fantastisk

Like etter at Moses Mawa på heldig vis hadde sendt vertene foran etter en drøy time, fikk HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis tid og rom langs høyresiden. Inne foran mål fant han Kjærgaard, som med en glimrende volleyavslutning hamret inn 2-0. På overtid kontret Jonas Enkerud inn 3-0 og gjorde Viking-ydmykelsen komplett.

– Jeg er veldig glad for den. Jeg forsøkte på noe lignende i forrige hjemmekamp, og da gikk den ti meter over mål. Det er fantastisk når så mye står på spill, sa Kjærgaard til TV 2 like etter kampslutt.

Med én kamp mer spilt enn Sandefjord har HamKam åtte poeng ned til direkte nedrykksplass. I de tre siste rundene skal HamKam bryne seg på Strømsgodset (b), Vålerenga (h) og Molde (b).

– Vi er glade for de poengene vi får i dag, men vi er langt fra ferdige, understreket Kjærgaard.

Viking blir på sin side værende på 4.-plass, og avstanden opp til medaljene kan øke dersom Brann og Tromsø vinner sine kamper søndag. Med Bodø/Glimt-seier mot Stabæk søndag er det heller ikke lenger teoretisk mulig for Viking å ta gull i Eliteserien. Viking hadde i en kort periode initiativet i kampen om seriegullet.

Flere farligheter i åpningsminuttene

Etter bare fem minutter var Mawa på farten inne i gjestenes sekstenmeter, og foran mål fant han Kjærgaard. Viking-forsvaret fikk imidlertid avverget skuddet.

Kort tid senere fikk Zlatko Tripic skutt fra spiss vinkel, men Viking-kapteinen ble stanset av vertenes Brynjar Bjarnason. En fartsfylt åpning kulminerte i en god sjanse for Yann-Erik de Lanlay, og Marcus Sandberg måtte hente fram en redning i HamKam-målet.

– Jeg synes vi gjør veldig mye bra, og vi klarer å skape et godt trykk. Det handler om å finne den siste kvalitetspasningen, men de forsvarer seg godt, sa Tripic til TV 2 i pausen.

Godt organisert hjemmelag

Serietreer Viking hadde ballinnehavet i store deler av førsteomgangen, men hjemmelaget ga fra seg lite rom på egen halvdel.

– Kampen er helt innenfor rekkevidde, så vi må være skarpe når det åpner seg rom, var konklusjonen til HamKam-kaptein Melgalvis etter de første 45 minuttene.

Etter pause sørget to raske mål fra Moses Mawa og Oliver Kjærgaard for at jobben ble tøff for Viking.

– Det her var deilig. Vi visste det ville være tøft, men vi måtte bare ta vare på sjansene. Det klaffet i dag, sa Mawa til TV 2 etter kampslutt.

Mot slutten av oppgjøret hadde både Pål Alexander Kirkevold og Samuel Adegbenro forsøk i tverrliggeren, men det var Enkerud som løp inn kampens siste mål på Briskeby. Viking gikk dermed på sitt fjerde tap på fem kamper.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 27

HamKam – Viking 3-0 (0-0)

Briskeby, 2945 tilskuere.

Mål: 1-0 Moses Mawa (63), 2-0 Oliver Kjærgaard (66), 3-0 Jonas Enkerud (90).

Dommer: Ola Hobber Nilsen.

Gult kort: Halvor Opsahl, Pål Alexander Kirkevold, Aleksander Melgalvis, HamKam.

Lagene:

HamKam (3-4-2-1): Marcus Sandberg – Halvor Opsahl, Fredrik Sjølstad, Brynjar Ingi Bjarnason – Aleksander Melgalvis, Morten Bjørlo (William Kurtovic fra 76.), Kristian Onsrud, Vegard Kongsro – Moses Mawa (Jonas Enkerud fra 76.), Oliver Kjærgaard – Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 86.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Samuel Adegbenro fra 74.), Djibril Diop, Sondre Langås, Shayne Pattynama (Viljar Vevatne fra 74.) – Joe Bell, Markus Solbakken, Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Løkberg fra 74.) – Sondre Auklend (Sander Svendsen fra 15.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---