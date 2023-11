Lyn-keeperen med årets redning: - Hun fortjente det

RØABANEN (Dagsavisen): Da kampen gikk inn i sluttfasen kunne Røa gått opp i 3-1, Ochelle de Courcy hadde løpt fra egen sekstenmeter, parkert flere Lyn-spillere og skjøt godt fra ti-tolv meter. Ballen gikk som et prosjektil mot lengste hjørne, men en fantastisk redning av Kirvil Odden Sundsfjord holdt Lyn i live.

– Den redningen var dritbra fra en like god keeper. Jeg var helt sikker på at den skulle gå inn. Hun fortjente det, sier Lyn-kaptein Iselin Sandnes Olsen til Dagsavisen.

I forrige runde ble det hjemmetap mot Vålerenga. Det første målet i den kampen kom etter at Odden Sundsfjord fikk en dårlig touch og sendte ballen i beina til en bortespiller. Da er det godt å revansjere seg ved første anledning.

– Man blir jo veldig synlig som keeper. Det er godt å kjenne at man henter seg inn og bidrar. Det er det som er gøy med dette, og det man lever av som keeper, sier en smilende Lyn-keeper til Dagsavisen. Hun måtte hente to baller ut av nettet, men disse kom også fra gode prestasjoner, fra Røas Kristin Haugstad og Solveig Engås. – Jeg er litt på halvdistanse, men det er først og fremst kjempegode prestasjoner av dem.

Kristin Haugstad scoret et tilsvarende mål da Røa vant 1–0 i sommer. Hun fikk en følelse av déjà vu. Den tidligere Lyn-spilleren markerte seg også med et skudd i tverrliggeren.

– Det er kjedelig at ingen vant, sier hun.

Iselin Sandnes Olsen setter inn 2-2 fra straffemerket i det 87. minutt. (Håvard Sollie)

En avgjørende redning

For senere i kampen gikk kaptein Sandnes Olsen selv opp og satt 2–2 fra straffemerket, dermed var Odden Sundsfjords redning både imponerende og særdeles viktig. Det ga et poeng som i praksis redder plassen for Lyn i årets Toppserie. Avaldsnes kan ta dem igjen, men de har en mye dårligere målforskjell som ikke skal være mulig å utligne.

– Vi ligger under med to mål, men klarer å hente det inn. Det er sterkt av oss og noe vi må være fornøyde med. På andre siden har vi så mye ball og skaper lite sjanser. Det er litt skuffende. Heldigvis får vi det som kanskje er en litt billig straffe på slutten, sier Odden Sundsfjord.

– Det var godt å få satt den, men vi mener vi alltid burde slå Røa, avslutter Iselins Sandnes Olsen.

Resultatet gjør uansett at Lyn ikke trenger å bekymre seg for nedrykk. Avaldsnes har vært i stigende form, men det går nok veien for Lyn. Det er to runder igjen av serien. Neste kamp er Brann hjemme på Kringsjå før serien avsluttes borte mot Arna-Bjørnar.

[ Røas midtbanestjerne forlenger: - Vi skal bli et lag på øvre halvdel ]

[ Underholdende da Røa og Lyn spilte om vestkantens ære ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen