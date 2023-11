Fernandes reddet Manchester United – matchvinner på overtid mot Fulham

Resultatet i London er positivt nytt for et United-lag som kom fra to strake 0-3 tap mot henholdsvis Manchester City og Newcastle. Begge nederlagene kom hjemme på Old Trafford.

Elleve kamper ut i Premier League-sesongen står de rødkledde med seks seirer, og fem tap. I ligacupen er de regjerende mesterne allerede ute, mens starten på mesterliga-høsten også har bydd på problemer.

Avgjørelsen kom nærmest idet kampuret passerte 90 minutter. Bruno Fernandes fintet flott ut en Fulham-forsvarer, før han la ballen i mål bak Bernt Leno.

Etter drøye sju minutter spilt i London spaserte Scott McTominay ballen inn i mål etter en dødball, men etter en lang VAR-sjekk ble scoringen annullert etter en offside på Harry Maguire.

– Jeg synes avgjørelsen er riktig. Maguire skaper en situasjon som gjør at han påvirker spillet, var Fredrik Ljungbergs dom i Viaplay-studioet etter 45 minutter.

Fulham-kanonade

Halvveis ut i første omgang fikk Willian anledning til å skyte fra spiss vinkel, men bortelaget fikk klarert til corner. Med ti minutter til pause forsøkte Bruno Fernandes å bøye ballen i mål fra distanse, men portugiseren fikk ikke nok kraft i avslutningen.

Brasilianske Willian fikk omgangens siste sjanse med et godt skudd fra utsiden av sekstenmeteren, men ballen gikk utenfor.

Et kvarter etter sidebyttet stilte vertenes Harry Wilson inn siktet, men André Onana reddet mesterlig. Samme mann stanset et godt forsøk João Palhinha kort tid senere.

Med sju minutter igjen fikk innbytter Anthony Martial sjansen til å avgjøre kampen for bortelaget, men den akrobatiske avslutningen gikk utenfor. Fernandes sitt mål reddet imidlertid de tre poengene på tampen.

Stjernefravær

Manchester United måtte klare seg uten Marcus Rashford, som i opptakten til lørdagens kamp pådro seg en skade. Engelskmannen har i likhet med resten av lagkameratene trøblet med formen i sesonginnledningen.

Erik ten Hag rår over en skadepreget tropp, og nederlenderen mangler i tillegg nøkkelspillere som Casemiro, Luke Shaw og Lisandro Martínez.

Fulham og Marco Silva har variert i resultatene i sin andre strake Premier League-sesong siden opprykket i 2022. Før oppgjøret mot Manchester United hadde de hvitkledde bokført tre seirer, tre uavgjort og fire tap på de ti første serierundene.