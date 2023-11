Arteta forbannet etter kontroversielt mål da Newcastle slo Arsenal: – En skam

Arsenal gikk på sesongens første ligatap i 0-1-kampen. Vinnermålet kom etter en drøy times spill da Anthony Gordon pirket ballen i åpent mål.

Videodømmingsverktøyet VAR måtte i bruk og sjekket tre forskjellige episoder i oppbygningen til målet.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger målet ble sjekket, men jeg bare håpet på at det skulle bli godkjent, sa Gordon til Sky Sports etter kampen.

Først ble det sjekket om ballen var ute av spill, så om Joelinton brukte ulovlige midler i duellen med Gabriel. Til slutt ble det sett på mulig offside, og først etter flere minutter ble målet godkjent.

– Denne kommer til å bli diskutert i alle kriker og kroker, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Arsenal-manager Arteta var knallhard i sine uttalelser etter kampslutt.

– Det er flaut at målet står. Vi sier at Premier League er den beste i verden. Jeg har vært 20 år i dette landet og nå skammer jeg meg. Det er ikke i nærheten av det nivået vi forventer at det skal være på. Jeg er flau over å være her, sa spanjolen til BBC.

Sju kamper uten tap

Etter Arsenals tap er det kun Tottenham som står uten nederlag i Premier League denne sesongen.

Newcastle forlenget sin ubeseirede rekke i ligaen til sju kamper med triumfen.

Klubben fra Nord-England tapte tre av de fire første kampene denne sesongen, men har siden unngått nederlag.

– Den kollektive innsatsen var fantastisk. Jeg var usikker på om målet kom til å bli godkjent, men vi er veldig fornøyde, sa Newcastle-manager Eddie Howe.

Ampert

De siste ti minuttene av den første omgangen var svært amper. Da ble Sean Longstaff taklet stygt av Kai Havertz, men dommeren nøyde seg med det gule kortet.

Newcastle-spillerne var svært frustrerte og fikk hele tre gule kort for protester i samme situasjon.

Arsenal måtte greie seg uten kaptein Martin Ødegaard i kampen. Nordmannen har slitt med en hofteskade den siste tiden.

