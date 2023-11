Unison politisk front mot Saudi-Arabia-VM: – En krise for fotballen

Alt ligger til rette for at Saudi-Arabia blir arrangør for fotball-VM i 2034. Det ble klart etter at Australia trakk sitt kandidatur tirsdag.

Den offisielle tildelingen skjer trolig først neste år, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) står helt uten andre kandidater.

Fotballpresident Lise Klaveness og landslagssjef Ståle Solbakken har vært svært kritiske til prosessen som har ledet fram til den sannsynlige tildelingen. Nå retter også politikerne på Stortinget kraftig verbalt skyts mot Fifa og president Gianni Infantino.

Leder av familie- og kulturkomiteen, Venstres Grunde Almeland, sier han er veldig skuffet over at Saudi-Arabia seiler opp som VM-arrangør.

– Dette var en av grunnene til at Venstre oppfordret til diplomatisk boikott av Qatar-VM, med all sportsvaskingen som fulgte med, sier han til NTB.

– Den vakre sporten vi alle elsker blir nå et anerkjent middel som kan brukes til å skjule henrettelser, anti-skeiv politikk, overvåking av borgerne og menneskerettighetsbrudd. Det er intet mindre enn en krise for fotballen, fortsetter han.

– Bakstreverske

Almeland sier videre at en rekke store idrettsstjerner med store følgerskarer i sosiale medier, blant dem fotballikonet Cristiano Ronaldo, er hentet til Saudi-Arabia i sportsvaskings-øyemed.

– Det ser dessverre ut til å ha funket veldig bra, for ingen har så langt klart å gå sammen om å stoppe denne utviklingen, som støttes helhjertet opp om av Fifa-presidenten. Det må tas grep.

Høyres idrettspolitiske talsperson Turid Kristensen er på samme linje.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men likevel skremt, over at Saudi-Arabia nå ligger an til å få fotball-VM. Enda et land som bryter menneskerettighetene. Hvorfor skal vi tro på at Saudi-Arabia vil håndtere dette noe bedre enn Qatar gjorde? At de vil etterkomme krav og forventninger? At dialog skal føre fram? Sier hun til NTB.

– Betyr dette egentlig noe for Fifa i det hele tatt? Og hvordan har egentlig denne prosessen vært? Jeg er glad for at NFF og Lise Klaveness er så tydelige allerede, fortsetter Kristensen.

Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad trekker også fram innsatsen til fotballpresident Lise Klaveness.

– Dette viser at fotballpresident Klaveness treffer spikeren på hodet i sin kritikk av Fifa-ledelsen. De er bakstreverske og har null problemer med å sause fotballglede sammen med overgrep og antidemokratiske krefter, sier han til NTB.

Utfordrer regjeringen

Hermstad hevder de internasjonale fotballtoppene ikke utnytter mulighetene som ligger i idretten.

– Fotballen bør og kan bidra til mer samarbeid, og fremme demokrati og menneskerettigheter, men med dagens ledelse i Fifa så skjer det motsatte, sier han.

Venstre-politiker Almeland vil ha regjeringen på banen i debatten rundt sportsvasking.

– Venstre mener at kulturministeren og regjeringen nå må være aktiv og ta initiativ til et samarbeid mellom demokratiske land for å unngå at sportsvaskingsprosjektet til land som Qatar og Saudi-Arabia ødelegger sporten for all framtid, og slipper unna med grove brudd på menneskerettighetene, sier han til NTB.

– Vi kan for eksempel ta et større ansvar for at Norge og andre demokratiske land tar på seg ansvaret for å arrangere større idrettsarrangementer, slik at ikke de autoritære statene med utømmelige pengeressurser alltid vinner fram, legger lederen i familie- og kulturkomiteen til.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har gjort det klart at den saudiarabiske søknaden for 2034 må gjennom en grundig evalueringsprosess opp mot et sett gitte kriterier.

– Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, het det i en melding Fifa tidligere denne uken.

Formell tildeling av mesterskapet i 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år.