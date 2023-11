Svein Graff ny daglig leder i Vålerenga: – Ønsker å bygge en sterk klubbkultur

I starten av september ble det klart at Erik Espeseth gir seg i rollen etter sesongen. Oslo-klubben sliter tungt sportslig med få runder igjen av sesongen.

– Jeg har et genuint ønske om å bygge en sterk klubbkultur og sikre solide kommersielle inntekter for å bidra til at Vålerenga på sikt blir en stabil toppklubb, sier Graff i en pressemelding.

Graff overtar i tillegg rollen som administrerende direktør i Vålerenga Fotball AS, som er aksjeselskapet som besitter de kommersielle rettighetene til klubben.

– Jobben som venter er formidabel, men utfordringer trigger meg, fortsetter Graff.

– Gjorde et veldig godt inntrykk

48-åringen leies i første omgang inn for ett år fra NPG Sport & Communication.

Graff har tidligere hatt lederstillinger i Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball. Han var mediesjef i Vålerenga fra 2008 til 2010.

– Svein har betydelig erfaring fra fotballen, lang ledererfaring og kan vise til sterke kommersielle resultater. Han gjorde et veldig godt inntrykk, og ser utfordringene og mulighetene i Vålerenga, sier styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga.

Sliter sportslig

Vålerenga sliter stort sportslig, og med fire kamper igjen av sesongen ligger Oslo-klubben i fare for å rykke ned til 1. divisjon. De blåkledde befinner seg på kvalifiseringsplass, og ned til Sandefjord på 15.-plass er avstanden to poeng.

Opp til Stabæk på trygg grunn skiller det ett poeng. I de fire siste rundene venter Sarpsborg (b), Stabæk (h), HamKam (b) og Tromsø (h).

– Jeg har stor tro på at vi kan lykkes selv om vi ikke vet utfallet av denne sesongen, sier Graff.

Dag-Eilev Fagermo fikk i juni sparken som trener etter en svak sesongstart på Valle, men heller ikke under Geir Bakke har det vært markant bedring i poengfangsten.

