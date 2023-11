Lise Klaveness fyrer løs mot Fifa etter VM-prosessen: – Ser ikke ut til å ha vært reell konkurranse

Saudi-Arabia har alle muligheter til å få arrangere fotball-VM i 2034. Det ble klart etter at Australia trakk sitt kandidatur tirsdag. Golfstaten står nå igjen som eneste søker. Det har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bekreftet.

Nylig opplyste Fifa at 2030-sluttspillet for menn legges til Sør-Amerika, Afrika og Europa. De tre første kampene skal spilles i Uruguay, Argentina og Paraguay. Resten av mesterskapet skal så gjøres unna i Spania, Portugal og Marokko.

– Nå som fristen for å melde interesse for å arrangere VM har gått ut, står vi igjen med mange spørsmål om prosessen som har ledet oss hit. Det ser ikke ut til å ha vært en reell konkurranse om å arrangere VM i 2030 og 2034, og det virker som Fifa-presidenten har vært svært aktiv i å sørge for at dette ble resultatet, sier fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

Hun henviser videre til at tildelingsprosessen i henhold til Fifas egen tidslinje skulle starte 4. oktober og ende med en beslutning på kongressen neste år.

– Så ser vi at arrangørnasjonene for alle praktiske, politiske formål er klare samme dag som prosessen skulle starte. Det bekymrer oss at det reelt sett ikke er i den offisielle budgivningsprosessen at tildelingen av mesterskapene skjer – men at viktige beslutninger fattes i helt andre samtaler og i lukkede fora. I fotballen trenger vi det motsatte, og det var også det Infantino lovet å levere da han ble valgt som Fifa-president, tordner Klaveness.

Vil forfølge saken

Fotballpresidenten mener også fremgangsmåten reiser andre spørsmål.

– En annen uheldig konsekvens er at når tildeling i praksis skjer før tildelingsprosessen er gjennomført, så reduseres det politiske presset på arrangørnasjoner til å levere og konkurrere på tildelingskriteriene, herunder krav til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter, sier Klaveness til NTB.

Hun mer enn antyder at NFF vil forfølge saken videre.

– Det er mange spørsmål som vi ønsker besvart, og vi forsøker å få oversikt over hva som egentlig har skjedd og hva som vil skje videre.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyste tirsdag at den saudiarabiske søknaden må gjennom en grundig evalueringsprosess opp mot et sett gitte kriterier.

– Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, het det i en melding Fifa.

Skeptiske organisasjoner

Formell tildeling av mesterskapet i 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år.

Flere organisasjoner har uttrykt frykt for at et VM på saudiarabisk jord vil undergrave Fifas påvirkning innen menneskeretter. Tyskland-sjef for Human Rights Watch, Wenzel Michalski, har sagt at et mesterskap i golfstaten vil være et svik mot alle som tror at Fifa vil oppfylle sine menneskerettighetsmål.

Tirsdag kom The Sport and Rights Alliance, en sammenslutning av organisasjoner innen menneskerettigheter og antikorrupsjon, med en uttalelse om saken. Der heter det at mangel på konkurranse om å få arrangere 2034-sluttspillet kan undergrave Fifas påvirkningskraft.

Qatar var arrangør før fjorårets VM-sluttspill for menn. I den forbindelse haglet kritikken mot landet, blant annet som følge av behandlingen av migrantarbeidere.

(©NTB)