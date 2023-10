Australia dropper søknad om 2034-VM – Saudi-Arabia storfavoritt

Det opplyser forbundet på eget nettsted tirsdag.

– Vi har utforsket muligheten for å søke om å arrangere VM, og etter å ha vurdert alle faktorer har vi konkludert med at vi ikke gjør det for 2034-mesterskapet.

– Derimot tror vi at vi er i en sterk posisjon til å arrangere kvinnenes asiamesterskap i 2026 og deretter klubb-VM i 2029, heter det videre.

Australia og New Zealand arrangerte kvinnenes fotball-VM tidligere i år, og Brisbane blir vertsby for sommer-OL i 2032.

– Om vi skulle få til dette (to nye mesterskap), vil det representere et virkelig gyllent ti år for australsk fotball. Fotball er den største sporten i Australia ut fra deltakelse og reflekterer på mange måter mangfoldet i vår befolkning, skriver forbundet.

Saudi-Arabia er eneste land som så langt har bekreftet at det kommer til å søke om verdensmesterskapet i 2034. President Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har oppfordret land fra Asia og Oseania til å søke.

Det ble tidligere i måneden spekulert i at Australia kunne komme med en søknad sammen med Indonesia, Malaysia og Singapore. Senere kom det fram at Singapore støtter Saudi-Arabias søknad, noe flere andre asiatiske land gjør.

Fristen for å bekrefte en intensjon om å søke om mesterskapet går ut i dag.