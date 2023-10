Stabæk med livsviktig poeng i bunnstriden

Dermed klatret Bærum-laget opp på trygg plass, ett poeng foran Vålerenga, som tar imot Rosenborg senere søndag.

– Det var veldig deilig. Jeg har fått litt kritikk på at jeg mangler sluttprodukt, så det var deilig å svare på tiltale. Jeg gjorde det på instinkt, sa Rasmus Eggen Vinge til TV 2 etter at han scoret 2-2-målet. Scoringen var også hans første i Eliteserien.

Blåtrøyene står nå med to seire, tre uavgjort og to tap siden Bob Bradley tok over roret i midten av september.

– Det var ikke vår beste kamp, men vi viste mye i andre omgang. Vi utligner to ganger, og til slutt får vi et bra lagpoeng, sa Bradley til TV 2.

– Spillerne fortjener ros, fotballen vår begynner å bli bedre. Vi er nok litt skuffet over spillet vårt i dag, men vi fant en måte å holde oss i kampen på, fortsatte han.

Bradley har denne uken fått med seg sønnen sin, Michael, i trenerteamet. Han var dypt imponert over det han fikk se i sin første kamp på Stabæk-benken.

– Det er bra å komme hit å respondere på den måten vi gjorde i dag og få med oss ett poeng, sa Michael til rettighetshaveren før han avslørte at han ikke kommer til å gjøre comeback på banen.

Annullert debut-mål

Stabæk så ut til å få en drømmestart på kampen da Kjetil Haug sendte ballen rett til Oskar Spiten-Nysæter, som enkelt kunne prikke gjestene i ledelsen etter 17 minutter. Dessverre for 16-åringen grep VAR inn og annullerte målet for hands.

– Da det skjedde, tenkte jeg ikke noe over det, jeg ble bare glad. Men så tok VAR den, og de tar ofte ikke feil. Jeg skal ikke uttale meg for mye, for jeg kan ikke de handsreglene, men det var sikkert det, sa eliteseriedebutanten til TV 2.

12 minutter senere banket i stedet Ramon-Pascal Lundqvist vertene i ledelsen, etter at Jeppe Andersen stusset et innlegg fra Victor Torp tilbake i boksen.

Sylfrekk Bakenga-flikk

I hvilen byttet Bradley ut Spiten-Nysæter for Fredrik Krogstad, noe som ga nærmest umiddelbar effekt. Etter bare ett minutt tok innbytteren et lynraskt innkast til Mushaga Bakenga, som hælflikket Sturla Ottesen alene med keeper.

– Meget lur flikk av Bakenga, den er følsom, og det samme er avslutningen fra Ottesen, kommenterte Endre Lübeck på TV 2 etter at høyrebacken hadde satt ballen i nettmaskene bak Haug.

Krogstad ble riktignok ikke den eneste innbytteren som gjorde seg tellende. For med 12 minutter igjen på klokken slo Peter Reinhardsen et innlegg til Kristian Fardal Opseth, som headet vertene i ledelsen igjen.

Stabæk ga likevel ikke opp håpet, og seks minutter senere dro Rasmus Eggen Vinge seg forbi én mann, før han banket inn 2-2-målet fra utenfor 16-meteren.





(©NTB)