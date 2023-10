Haugesund feiret jubileum med storseier – knuste nedrykkstruede Aalesund 6-1

6-1-seieren ga tre viktige poeng, og for FKH ser det for øyeblikket bra ut med tanke på fornyet eliteserieplass neste sesong.

– Vi skal klare å unngå nedrykk. Vi har ennå mye å spille for, så vi skal avslutte på en skikkelig måte, sa spissveteranen Alexander Søderlund til TV 2.

Situasjonen er langt mer kritisk for AaFK. Laget ligger sist i Eliteserien med 18 poeng og har seks poeng opp til trygg plass når fire kamper gjenstår.

Gjestene fikk en elendig start på lørdagens bortekamp på Haugalandet. Etter en serie cornere traff Haugesund bra i det sjuende spilleminuttet, og Claus Niyukuri stupte inn 1-0 ved første stolpe.

2-0 kom bare fire minutter senere. AaFK-keeper Sten Grytebust reddet en heading fra Alexander Søderlund, men slo samtidig ballen i ryggen på lagkamerat Nikolai Hopland og inn i eget mål.

Det ga jubel blant de mange Haugesund-tilhengerne som hadde tatt turen for å støtte laget på jubileumsdagen. Klubben ble stiftet 28. oktober 1993 gjennom en sammenslåing mellom Haugar og Djerv 1919.

Søderlund med fulltreff

FKH fortsatte å dominere på hjemmebane, og etter 37 minutter scoret også veteranen Søderlund. Ballen falt ned i beina på spissen, som dro til på direkten og scoret via hånden til Grytebust.

Det var Søderlunds andre scoring i årets eliteseriesesong.

– Det er alltid godt å score mål, og det er kjekt å gjøre det for publikum, som har fått se altfor lite av det i år, sa den tidligere landslagsspissen i pausen.

Aalesund var i trøbbel halvveis og naturlig nok skuffet over egen innsats.

– Vi er ikke på fra start, og de får kampen dit de vil ha den. Og så blir vi straffet hardt på de sjansene de får. Det er ikke godt nok av oss, sa Hopland.

Han var uheldig ved flere anledninger. Ikke bare laget han et uforskyldt selvmål etter ti minutter, men i 2. omgang ble han liggende nede i eget straffefelt en periode etter å ha blitt truffet i hodet av et skudd fra Magnus Christensen. Da han kom til hektene og ville spille videre, fikk han gult kort for å gå inn på banen for tidlig.

Kontroll

Aalesund klarte ikke å sette særlig preg på kampen etter sidebytte heller. Haugesund hadde god kontroll og fortsatte å skape de største sjansene.

Kevin Krygård kom nær scoring like før timen var spilt, men hans frisparkforsøk gikk et par centimeter over tverrliggeren.

Så ble det likevel en smule dramatikk kvarteret før slutt. Haugesund-forsvaret sov på et frispark fra Markus Karlsbakk, og Moctar Diop kunne upresset heade inn reduseringen ved bakre stolpe.

Haugesund reagerte på det sure baklengsmålet, og Krygård skulle sette kronen på verket i det 80. minutt. Han skjøt fra ti meter mellom beina på Amidou Diop, og Grytebust var utspilt.

– 6-1, 30-årsjubileum og en stor fest. Det er gøy å kunne gi noe tilbake til hjemmepublikummet, sa Krygård.

Målfest

Kaptein Peter Therkildsen rakk også å tegne seg på scoringslisten for FKH. Han satte ballen i mål etter at to Haugesund-avslutninger hadde blitt blokkert. Og fem minutter på overtid scoret også Sory Diarra, og da endte det 6-1 til vertene.

Det eneste lille skåret i gleden for FKH var at Diarra ble utvist for feiringen. Han fikk sitt andre gule kort for å trekke opp trøya si etter å ha scoret.

Aalesund hadde vunnet to strake kamper før helgens runde, men er stadig i akutt poengnød. Neste helgs hjemmekamp mot Sandefjord blir en direkte nedrykksduell og dermed ekstra viktig. Etter det har AaFK igjen kamper mot Bodø/Glimt (b), Viking (h) og Odd (b).

Haugesund skal møte Lillestrøm (b), Brann (h), Tromsø (b) og Stabæk (h) før sesongen er omme.