Liverpool med målfest mot Dønnums Toulouse

Jürgen Klopps menn kom fra to seire og kan fort ende opp med full poengpott i gruppen hvor belgiske Union Saint-Gilloise og østerrikske LASK også er med.

Diogo Jota satte tidlig standarden da han gled elegant gjennom motstanderens forsvar og gjorde 1-0 før det var gått ti minutter.

Drøye fem minutter senere hadde Thijs Dallinga derimot scoret utligningen til 1-1. Han lurte seg så vidt forbi offsidefellen på pasningen fra Aron Dønnum og scoret sikkert.

Liverpool tok igjen føringen i kampen da Wataru Endo headet ballen i mål til 2-1 da midtbaneankeret hadde blitt med opp i angrep etter en corner.

VAR måtte sjekke om Darwin Núñez' 3-1-scoring var korrekt. Nunez fikk ballen i kroppen fra Curtis Jones skudd da han dro seg fri. Det var mistanke om hands, men VAR fant ingenting å utsette.

Ryan Gravenberch satte 4-1 da han var våkent framme på Darwin Núñez stolpetreff etter 65 minutter.

Dønnum var farlig framme en gang i 2. omgang før han ble byttet ut etter 68 minutter.

Mohamed Salah avsluttet målballet med å sette 5-1 på overtid.

LASK fra Linz tok ledelsen 1-0 borte over belgiske Union Saint-Gilloise ved Moses Usor. Cameron Puertas sto for en sen utligning for vertene.

[ Haaland scoret to etter ni timer lang CL-tørke ]