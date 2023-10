Brighton tok sin første seier i Europa – Fati scoret igjen

De to angriperne Ansu Fati og Joao Pedro scoret mot Ajax som sliter etter en elendig start på sesongen i hjemlig serie.

Seieren var Brightons første i en europeisk turnering. De blå og hvite står med fire poeng etter de tre første kampene i gruppespillet.

Fati begynner å finne formen i Brighton etter sin låneovergang fra Barcelona. Torsdag kveld scoret han sitt andre på rad. Han noterte seg også for mål mot City sist helg.

For West Ham ble ble det nederlag i Europa for første gang på 18 kamper. Greske Olympiakos vant 2-1. Kostas Fortounis og Rodinei scoret for Olympiakos. Lucas Paquetá sto for West Hams mål tre minutter før slutt.

West Ham vant conferenceligaen sist sesong.

