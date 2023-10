Tromsø ga Glimt gullhjelp etter overtidsscoring mot Viking: – Et sleivtreff

Viking snudde Tromsøs 2-0-ledelse til 3-2, men i siste minutt sørget Tromsøs Niklas Vesterlund for 3-3. Deretter hamret Yaw Paintsil inn 4-3 i det nærmeste hjørnet og sendte bortefansen til himmels.

– Det er sånne øyeblikk man lever for, sa matchvinner Pantsil til TV 2.

– Nå skal jeg være helt ærlig med deg: Jeg siktet motsatt. Det var sleivtreff, men jeg bryr meg ikke, la han til.

Vegard Erlien scoret Tromsøs to første mål. Patrick Yazbek, Sondre Auklend og Lars-Jørgen Salvesen noterte seg for scoring for hjemmelaget.

Dermed taper Viking tre poeng i gullkampen i Eliteserien. Bodø/Glimt leder med seks poeng når det gjenstår fem kamper av sesongen.

Viking har tidvis vist kjempeform denne sesongen, men har fått det tøffere de siste ukene. Forrige runde spilte de 1-1 mot Odd, etter at de røk hele 0-4 for Molde runden før det.

Tromsø har også levert varierende resultater den siste tiden. To tap og tre seirer var fasiten på de fem siste før søndagen. Forrige runde røk de på et pinlig 1-2-tap for jumboplasserte Aalesund. Likevel er de stadig med i medaljekampen i årets sesong.

To kjappe

Viking har levert sin beste fotball etter pause denne sesongen, men like etter sidebyttet var det i stedet gjestene som spilte seg opp i ledelsen. Kent-Are Antonsen svinget inn en lav corner, og etter klabb og babb i feltet, tuppet Erlien inn kampens første i det 48. minutt.

Bare minutter senere satt 0-2, og nok en gang var det Erlien som sto for scoringen. Spissen vendte bort Sondre Klingen Langås og bredsidet inn sitt 13. mål for sesongen.

Dermed måtte Viking opp i angrep for å holde liv i gullhåpet, og like etter timen spilt hamret Yazbek inn reduseringen i det lengste hjørnet.

I det 78. minutt var det igjen lik stilling i kampen da Auklend bredsidet inn 2-2-målet. 20-åringen hadde bare vært på banen i snaue minuttet før han satte inn scoringen.

Vendte kampen

Fem minutter før slutt fullendte Salvesen snuoperasjonen da han headet inn 3-2-målet på en corner.

Likevel sto ikke ledelsen lenge, og to minutter før slutt utlignet Niklas Vesterlund for Tromsø.

Og søndagens berg-og-dal-bane-kamp skulle også ta en ny vending da Paintsil hamret ballen inn i det nærmeste hjørnet like før full tid og stjal med seg samtlige tre poeng hjem til Tromsø.

Søndag møter Viking Strømsgodset på hjemmebane, mens Tromsø tar turen til Molde dagen etter.

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

Viking – Tromsø 3-4 (0-0)

SR-Bank Arena, 13.105 tilskuere.

Mål: 0-1 Vegard Erlien (48), 0-2 Erlien (51), 1-2 Patrick Yazbek (63), 2-2 Sondre Auklend (79), 3-2 Lars-Jørgen Salvesen (85), 3-3 Niklas Vesterlund (89), 3-4 Yaw Paintsil (90).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Samuel Adegbenro, Herman Haugen, Viking, Vegard Erlien, Ruben Yttergård Jenssen, Jostein Gundersen, Tromsø.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 66.), Sondre Langås, Djibril Diop, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Joe Bell fra 76.), Markus Solbakken (Sondre Auklend fra 77.), Harald Nilsen Tangen (Yann-Erik de Lanlay fra 77.) – Samuel Adegbenro (Sander Svendsen fra 67.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Anders Jenssen, Kent-Are Antonsen – Niklas Vesterlund, El Hadji Diouf (Yaw Paintsil fra 85.) – Sakarias Opsahl (Felix Winther fra 85.), Ruben Yttergård Jenssen, Jakob Romsaas (Jens Hjertø-Dahl fra 68.) – Vegard Erlien, Maï Traoré (Lasse Nordås fra 61.).

Øvrige resultater: Lillestrøm – Vålerenga 2-0, Aalesund – Sarpsborg 3-2, HamKam – Haugesund 0-3, Rosenborg – Stabæk 1-1, Strømsgodset – Odd 3-1, Viking – Tromsø 3-4.

