Salah-dobbel sikret Liverpool derbyseier mot ti mann sterke Everton

Oppgjøret mellom Liverpool og Everton er det med flest røde kort i PL-historien. Ashley Young fylte på den statistikken da han ble utvist (to gule kort) etter snaut 40 minutter.

Han måtte i garderoben etter å ha felt Liverpools Luis Diaz bakfra.

Konaté kunne lidd samme skjebne da han, med et gult kort fra før, stoppet Everton-spissen Beto.

– Ibrahima kunne ha gått, ja, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg mener Konaté skulle vært vist ut, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Midtstopperen ble tatt av banen like etter. Everton-sjef Sean Dyche sa at han var «sjokkert» over avgjørelsen.

– Hvordan de på 0-0 har elleve spillere på banen, tror jeg ingen på tribunen skjønte noe av. Det gjorde ikke manageren deres, fordi han tok spilleren av med en gang, sa Dyche.

Salah fikset 1-0 på straffespark etter en soleklar hands som førte til VAR-sjekk. Egypteren banket ballen i nettet med venstrefoten foran The Kop på Anfield-stadion.

Liverpool presset Everton bakover på banen både før og etter utvisningen. Vertene vant avslutningsstatistikken meget klart.

På overtid scoret Salah sitt andre for dagen.

Liverpool er oppe i 20 poeng etter ni kamper. Everton står med sju poeng.

Liverpool har ny hjemmekamp neste uke. Da kommer Nottingham Forest til Anfield. Everton skal igjen spille borte og møter West Ham.

Spillere, ledere og dommere hadde på sørgebind for å markere støtte til ofre og etterlatte i krigen mellom Israel og Hamas.

