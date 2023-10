Reiten og Graham Hansen ute før Frankrike-kampene: – Vi var forberedt

Det opplyser Norges Fotballforbund. Begge forfallene er på grunn av skader.

– Vi var forberedt på at dette kunne bli konklusjonen, men hadde et håp om at begge skulle bli klare. Nå vil vi se an helgens serierunde i de ulike ligaene, før vi henter inn én eller to erstattere mandag, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Begge spillerne trøbler med en ankel.

– Det er naturlig å tenke at laget blir svekket uten to klassespillere som Caro og Guro, men samtidig åpner dette døren for andre til å vise seg frem gjøre en god jobb for Norge. Vi har flere dyktige spillere å ta av, og vi skal stille slagkraftig mot Frankrike på fredag, sier Smerud.

