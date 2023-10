Gråtkvalt Søderlund ledet Haugesund til viktig seier i bunnstriden på Hamar

Før kampen hadde HamKam 27 poeng på en 11.-plass, mens Haugesund med sine 24 poeng bare hadde Stabæk bak seg på kvalifiseringsplassen. Nå er begge lagene på 27 med FKH på plassen foran HamKam.

Den danske FKH-kapteinen Peter Therkildsen og landsmann Julius Esken sto for de to første målene. Rett før slutt satte Alexander Søderlund kronen på verket med 3-0.

Therkildsen dukket opp på bakre stolpe etter en corner etter en halvtimes spill. Før det hadde hjemmelaget hatt mye ball og en del gode forsøk, men det var gjestene som avsluttet 1. omgangen best og kunne fort å ha scoret flere mål.

– Vi snakket aldri om at vi kunne tape denne kampen. Vi hadde hele tiden fokus på seieren, sa Haugesund-trener Sancheev Manoharan til TV 2 i pausen.

– Vi må begynne å ligne oss selv slik vi var de første 20 minuttene. Det ble etter hvert for mye «Hawaii», sa HamKam-trener Jakob Michelsen.

Han fikk se litt bedre tendenser etter hvilen, men målet lot vente på seg.

To minutter før slutt kom Haugesund alene gjennom, og en lekker pasning fra Bruno Leite fant Eskesen på åpent mål. FKH-veteranen Søderlund avsluttet ballet med å sette 3-0 da han dukket opp bak en HamKam-forsvarer som trodde han hadde full kontroll.

Søderlund jublet hemningsløst med de Haugesund-supporterne som hadde tatt turen til Hamar, før han gråtkvalt avbrøt et intervju med TV2 like etter. Da hadde Haugesund-spissen rukket å si at det hadde vært en tøff uke for han og familien på grunn av onkelens helsesituasjon.

HamKam møter Odd borte i neste runde, mens Haugesund tar imot tabelljumbo Aalesund.

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

HamKam – Haugesund 0-3 (0-1)

Briskeby, 4011 tilskuere.

Mål: 0-1 Peter Therkildsen (30), 0-2 Julius Eskesen (88), 0-3 Alexander Søderlund (90).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Jonas Enkerud, HamKam, Kevin Krygård, Ulrik Fredriksen, Egil Selvik, Haugesund.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Halvor Opsahl (Vidar Ari Jónsson fra 86.), Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, Aleksander Melgalvis – Morten Bjørlo (Oliver Kjærgaard fra 67.), William Kurtovic, Kristian Onsrud (Jonas Enkerud fra 75.) – Moses Mawa (Tore Sørås fra 66.), Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 86.).

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Peter Therkildsen, Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Claus Niyukuri (Oscar Krusnell fra 77.) – Magnus Christensen, Daan Huisman – Julius Eskesen, Kevin Krygård (Bruno Leite fra 70.), Bilal Njie (Sander Innvær fra 84.) – Alexander Søderlund.

Øvrige resultater: Lillestrøm – Vålerenga 2-0, Aalesund – Sarpsborg 3-2, HamKam – Haugesund 0-3, Rosenborg – Stabæk 1-1, Strømsgodset – Odd 3-1.

